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Neşet Ertaş'ın filmi ne zaman çıkacak? Oyuncuları kim olacak?

24.08.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak. Fimin yapımcısı ve yönetmeni ise oldukça başarılı çalışmalara imza atmış iki ünlü isim. Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Ertaş'ın filminin yönetmeni "Vizontele", "Gora" ve "Aşk Tesadüfleri Sever" filmlerini yöneten Ömer Faruk Sorak. İşte detaylar...

Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak. Filmin yönetmeni "Gora" , "Aşk Tesadüfleri Sever" ve "Vizontele" filmlerini de yöneten Ömer Faruk Sorak, yapımcısı ise "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmlerinin de yapımcısı olan Mustafa Uslu. İşte merak edilenler...

NEŞET ERTAŞ'IN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor. Film, ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak tarafından yönetilecek. Filmin yapımcısı ise Mustafa Uslu.
Film, Prof. Erol Parlak'ın dostu Neşet Ertaş ile röportajı, görüşmeleri ve yalnızca Ertaş’ın değil, Abdal kültür ve geleneğini de aktardığı "Garip Bülbül, Neşet Ertaş" adlı iki ciltlik kitaptan uyarlanacak ve sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.
Filmin senaryosu Mert Dikmen ve Fulya Özcan tarafından kaleme alınıyor. Filmin orijinal müziklerini hazırlama görevi ise Yıldıray Gürgen'e ait.
Ertaş'ın filminde Ertaş'a, abdal geleneğini devam ettiren iki ozan hayat verecek.

NEŞET ERTAŞ'IN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM OLACAK?

NEŞET ERTAŞ'IN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM OLACAK?
Bektaş Dolu, Neşet Ertaş'ın gençlik dönemini canlandıracak. Ramazan Bağgül ise Ertaş'ın Almanya’dan Türkiye’ye kadar olan dönemini oynayacak.
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Anahtar Kelimeler:
Neşet Ertaş
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