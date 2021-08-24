Neşet Ertaş'ın filmi ne zaman çıkacak? Oyuncuları kim olacak?

Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş'ın hayatı film olacak. Filmin yönetmeni "Gora" , "Aşk Tesadüfleri Sever" ve "Vizontele" filmlerini de yöneten Ömer Faruk Sorak, yapımcısı ise "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmlerinin de yapımcısı olan Mustafa Uslu. İşte merak edilenler...

NEŞET ERTAŞ'IN FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı, Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın hayatı film oluyor. Film, ünlü yönetmen Ömer Faruk Sorak tarafından yönetilecek. Filmin yapımcısı ise Mustafa Uslu.

Film, Prof. Erol Parlak'ın dostu Neşet Ertaş ile röportajı, görüşmeleri ve yalnızca Ertaş’ın değil, Abdal kültür ve geleneğini de aktardığı "Garip Bülbül, Neşet Ertaş" adlı iki ciltlik kitaptan uyarlanacak ve sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Filmin senaryosu Mert Dikmen ve Fulya Özcan tarafından kaleme alınıyor. Filmin orijinal müziklerini hazırlama görevi ise Yıldıray Gürgen'e ait.

Ertaş'ın filminde Ertaş'a, abdal geleneğini devam ettiren iki ozan hayat verecek.