Neymar'dan Galatasaray'a transfer olan Icardi'ye mesaj var!

Galatasaray'da yapılan transferler dünyada da gündem olmuş durumda. Özellikle Icardi'nin takıma katılması, Fransız basınında da büyük yankı uyandırdı. Icardi'nin PSG'den takım arkadaşı Neymar, bu transfere sessiz kalmadı ve Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

177 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Neymar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, eski takım arkadaşı Icardi ve sarı-kırmızılılara başarılar diledi. Neymar'ın bu paylaşımı Fransız basınında da yer buldu. Instagram'da 177 milyon takipçisi bulunan Neymar'ın bu paylaşımı sayesinde Galatasaray müthiş bir reklam yapmış oldu.