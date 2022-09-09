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Neymar'dan Galatasaray'a transfer olan Icardi'ye mesaj var!

09.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, transferin son saatlerinde adeta KAP'ı bildirim yağmuruna tuttu. Sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi, Juan Mata, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve Yusuf Demir transferlerini resmen duyurdu. Icardi transferinin resmiyet kazanmasının ardından PSG'den takım arkadaşı Neymar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir mesaj gönderdi.

Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray'da yapılan transferler dünyada da gündem olmuş durumda. Özellikle Icardi'nin takıma katılması, Fransız basınında da büyük yankı uyandırdı. Icardi'nin PSG'den takım arkadaşı Neymar, bu transfere sessiz kalmadı ve Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

177 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

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Neymar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, eski takım arkadaşı Icardi ve sarı-kırmızılılara başarılar diledi. Neymar'ın bu paylaşımı Fransız basınında da yer buldu. Instagram'da 177 milyon takipçisi bulunan Neymar'ın bu paylaşımı sayesinde Galatasaray müthiş bir reklam yapmış oldu.

NEYMAR FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Neymar PSG Paris Saint-Germain FC Instagram Mauro Icardi galatasaray psg
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