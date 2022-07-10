Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Neymar’ın kız kardeşi Rafaella Santos’un lüks teknedeki pozları sosyal medyayı salladı! Bir bakan bir daha baktı

Neymar’ın kız kardeşi Rafaella Santos’un lüks teknedeki pozları sosyal medyayı salladı! Bir bakan bir daha baktı

10.07.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı futbolcu Neymar, futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Efsane futbolcunun kız kardeşi Rafaella Santos, İspanya’nın İbiza kentindeki lüks tekne tatilinden karelerle Instagram’da gündem yarattı.

Paris Saint-Germain'in sevilen oyuncusu Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos, sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede popüler oldu. Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Santos, ateşli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

EKRANLARDAN UZAK AMA SOSYAL MEDYADA AKTİF

Neymar'ın kendisinden 3 yaş küçük kız kardeşi Rafaella Santos, abisinin aksine ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Ancak Santos, sosyal medyaan yaptığı paylaşımlar sayesinde şimdiden geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Brezilyalı güzel isim dört gün önce İbiza’ya uçarak yaz tatilini başlattı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Santos, lüks tekne tatilinden anları takipçilerine göstermeyi ihmal etmedi.
Teknenin jakuzisinde beyaz bikinisiyle köpük partisi veren Santos’un ananas suyunu yudumladığı kare sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.
Sosyal medya kullanıcıları Santos’un tekne tatiline yoğun ilgi gösterirken sevilen ismi peşi sıra paylaştığı tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Neymar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Güneşin tadını çıkarttı! Tatil pozuna beğeni yağdı

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

Küçük bikinisiyle sere serpe kumlara uzandı

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Ünlü futbolcunun kız kardeşi tekne pozuyla nefes kesti

Ünlü futbolcunun kız kardeşi tekne pozuyla nefes kesti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.