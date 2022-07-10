Neymar’ın kız kardeşi Rafaella Santos’un lüks teknedeki pozları sosyal medyayı salladı! Bir bakan bir daha baktı

Paris Saint-Germain'in sevilen oyuncusu Neymar'ın kız kardeşi Rafaella Santos, sosyal medya paylaşımlarıyla kısa sürede popüler oldu. Instagram'da 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Santos, ateşli pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.
EKRANLARDAN UZAK AMA SOSYAL MEDYADA AKTİF
Neymar'ın kendisinden 3 yaş küçük kız kardeşi Rafaella Santos, abisinin aksine ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Ancak Santos, sosyal medyaan yaptığı paylaşımlar sayesinde şimdiden geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Brezilyalı güzel isim dört gün önce İbiza’ya uçarak yaz tatilini başlattı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Santos, lüks tekne tatilinden anları takipçilerine göstermeyi ihmal etmedi.
Teknenin jakuzisinde beyaz bikinisiyle köpük partisi veren Santos’un ananas suyunu yudumladığı kare sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.
Sosyal medya kullanıcıları Santos’un tekne tatiline yoğun ilgi gösterirken sevilen ismi peşi sıra paylaştığı tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
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