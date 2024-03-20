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Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener Akaretler'deki evlerini kapatıp şehri terk ettiler! Orman içindeki eve yerleştiler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 12:58
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve samimi halleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil eşi Serdar Erener ile birlikte doğaya kaçtı. Pandemi döneminde Akaretler'deki evlerini kapatıp şehri terk eden ünlü çift orman içerisindeki eve yerleştiriler.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in sunduğu “Havadan Sudan Kuştan Sohbetler” adlı YouTube programına Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener konuk oldu.

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ORMAN İÇİNDE YAŞAM KURDU

Bir süre önce şehir merkezinden uzakta, ormana yakın bir eve taşınan çift, bahçelerinde ağırladıkları Tüydeş’e doğayla ilişkilerini anlattı.

"APARTMAN ÇOCUĞUYDUM"

"APARTMAN ÇOCUĞUYDUM"
Nil Karaibrahimgil, “Ben apartman çocuğuydum, burası benim için bir iyileşme yeri oldu. Gerçekten radikal bir karardı taşınmak. En büyük motivasyonum oğlum oldu. Akaretler’de oturuyorduk, 24 saat gürültünün içindeydik. Doğa çocuklara verebileceğimiz en büyük hediye” dedi.

"YETERİ KADAR UZAKTA DEĞİLİZ"

"YETERİ KADAR UZAKTA DEĞİLİZ"
Uzattığı sakalı ve bastonuyla dikkat çeken 63 yaşındaki Serdar Erener, şehri tehlikeli bulduğunu dile getirdi ve “Biz Aziz Arif açısından bana göre şehirden yeteri kadar uzak değiliz. Tehlike 40 dakika ötede. Şehir eşittir tehlike benim için.” ifadelerini kullandı.

"TAVUS KUSU KIZINCA..."

"TAVUS KUSU KIZINCA..."
durumu da anlattı: "Bir arkadaşımız bize tavus kuşu hediye etti. Üçüncü gün hayvan bize saldırmaya başladı. Meğer bunlar kızınca gidip arabaları falan da çiziyormuş. Tavus kuşu burada bizi taciz etti."
Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener'in samimi halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çifte 'Çok güzeller', 'Ne kadar samimiler', 'Harika bir çift' gibi yorumlar yapıldı.
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