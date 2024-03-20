Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener Akaretler'deki evlerini kapatıp şehri terk ettiler! Orman içindeki eve yerleştiler

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in sunduğu “Havadan Sudan Kuştan Sohbetler” adlı YouTube programına Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener konuk oldu. 'Ramazan' sahnesi tepki çekmişti! Senaristten olay sözler



ORMAN İÇİNDE YAŞAM KURDU

Bir süre önce şehir merkezinden uzakta, ormana yakın bir eve taşınan çift, bahçelerinde ağırladıkları Tüydeş’e doğayla ilişkilerini anlattı.

"APARTMAN ÇOCUĞUYDUM" Nil Karaibrahimgil, “Ben apartman çocuğuydum, burası benim için bir iyileşme yeri oldu. Gerçekten radikal bir karardı taşınmak. En büyük motivasyonum oğlum oldu. Akaretler’de oturuyorduk, 24 saat gürültünün içindeydik. Doğa çocuklara verebileceğimiz en büyük hediye” dedi.

"YETERİ KADAR UZAKTA DEĞİLİZ" Uzattığı sakalı ve bastonuyla dikkat çeken 63 yaşındaki Serdar Erener, şehri tehlikeli bulduğunu dile getirdi ve “Biz Aziz Arif açısından bana göre şehirden yeteri kadar uzak değiliz. Tehlike 40 dakika ötede. Şehir eşittir tehlike benim için.” ifadelerini kullandı.

"TAVUS KUSU KIZINCA..." durumu da anlattı: "Bir arkadaşımız bize tavus kuşu hediye etti. Üçüncü gün hayvan bize saldırmaya başladı. Meğer bunlar kızınca gidip arabaları falan da çiziyormuş. Tavus kuşu burada bizi taciz etti."