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  4. 'Ramazan' sahnesi tepki çekmişti! Kızıl Goncalar’ın senaristinden olay sözler

'Ramazan' sahnesi tepki çekmişti! Kızıl Goncalar’ın senaristinden olay sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 11:40
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor. Dizinin son bölümüne Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Nefise Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen diyalog damga vurmuştu. 'Ramazan' sahnesi izleyenlerin tepkisini çekmişti. Dizinin senaristi sessizliğini bozdu.

'Ramazan' sahnesi tepki çekmişti! Kızıl Goncalar’ın senaristinden olay sözler

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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Her bölümü büyük ses getiren dizinin son bölümüne Mert Yazıcıoğlu'nun hayat verdiği Cüneyd karakteri ile Nefise Esma Yılmaz'ın canlandırdığı Mira karakteri arasında geçen 'Ramazan' diyaloğu damga vurmuştu.

kızıl goncalar

Mira'nın 'Ramazan'ı anlamaması dikkat çekmiş bu sahne sosyal medyada çok eleştirilmişti. Sosyal medyada; 'Zorlama olmuş', 'Hiç komik değil' gibi yorumlar yapılmıştı.

ece üner

ECE ÜNER DE ELEŞTİRMİŞTİ

Ünlü spiker Ece Üner de bu sahnelere sitem edere "Komik değil! Gerçekçi değil! Seküler kesim cahil değil!Oruç tutmamak dinsiz olmak değil! Değil oğlu değil!" diyerek tepki göstermişti.

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SENARİSTTEN OLAY SÖZLER

Eleştirilerin ardından dizinin senaristinden bomba bir paylaşım geldi. Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin, oyuncuları etiketleyerek “Oynuyorlar engelleyemiyoruz” dedi.

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Senarist bu paylaşımın ardından da yapımcı Faruk Turgut ve yapım ekibini etiketleyerek “Yapıyorlar engelleyemiyoruz ” mesajını paylaştı.

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