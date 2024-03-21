MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nur Viral'in canlı yayındaki 'kaçamak' sorusu Prof. Dr. Ekrem Çulfa'yı çileden çıkardı! 'Erkek fırsatını bulunca...'

Nur Viral'in canlı yayındaki 'kaçamak' sorusu Prof. Dr. Ekrem Çulfa'yı çileden çıkardı! 'Erkek fırsatını bulunca...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 12:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Tv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Bazı günler ünlü sunucuya uzman isimler eşlik ediyor. Nur Viral'e bu defa Aile Evlilik Çift Danışmanı ve Psikoterapist Prof. Dr. Ekrem Çulfa konuk oldu. Canlı yayındaki 'kaçamak' sorusu ise herkesi şaşırttı.

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

Sekreteriyle bir oldu karısını kandırıp boşandı! Af dilerken yere yığıldı Sekreteriyle bir oldu karısını kandırıp boşandı! Af dilerken yere yığıldı


Keşfet

O SORUYU DUYUNCA...

Canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nur Viral gelen itiraflar ve sorular karşısında adeta şoke oluyor.
Nur Viral'e Aile Evlilik Çift Danışmanı ve Psikoterapist Prof. Dr. Ekrem Çulfa'nın konuk olduğu bölüme gelen bir soru herkesi şaşırttı.

'KOCAM ARKADAŞLARI İLE...'

'KOCAM ARKADAŞLARI İLE...'
Canlı yayında bir konuk 'Kocam arkadaşları ile kısa bir tatile gidecek. Herkes 'gönderme' diyor. Arada kaldım, ne yapmalıyım?' diye sordu.
Prof. Dr. Ekrem Çulfa ise; 'Öncelikle kocalarında kendine özel bir yaşamı olmalı. Haftada bir kez iki üç saatliğine kocalara bir alan açmazsak bu koca ne yapıyor haftalık üç saatten hesaplıyor 300 gün sonra ne diyor 900 saatlik alacağım var diyor. Uyanık flörtöz arkadaşları da onlara diyebilir ki hadi bir tatile gidelim beraber takılalım.

'ÖZGÜRLÜK VERİLMEYEN ERKEK...'

'ÖZGÜRLÜK VERİLMEYEN ERKEK...'
Hani burada eşlerine sadık olanları ben kastetmiyorum. Ama vakti saatinde özgürlük verilmeyen erkek fırsatnı bulunca o yolun yolcusu arkadaşlarıyla da takım olunca. Bu tarz tatillerde kaçamağa yönelebiliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Nur Viral sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Altınok'un yanıtını duyunca... Programa damga vurdu

Altınok'un yanıtını duyunca... Programa damga vurdu

Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler!

Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler!

Tekirdağ'da katliam gibi kaza: 5 ölü 10 yaralı

Tekirdağ'da katliam gibi kaza: 5 ölü 10 yaralı

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Sessiz sedasız boşandı! Tek celsede bitti

Sessiz sedasız boşandı! Tek celsede bitti

Liverpool'un yıldızı Salah gizli gizli anlaşma yapmış!

Liverpool'un yıldızı Salah gizli gizli anlaşma yapmış!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.