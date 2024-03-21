Nur Viral'in canlı yayındaki 'kaçamak' sorusu Prof. Dr. Ekrem Çulfa'yı çileden çıkardı! 'Erkek fırsatını bulunca...'

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Sekreteriyle bir oldu karısını kandırıp boşandı! Af dilerken yere yığıldı



O SORUYU DUYUNCA...

Canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Nur Viral gelen itiraflar ve sorular karşısında adeta şoke oluyor.

Nur Viral'e Aile Evlilik Çift Danışmanı ve Psikoterapist Prof. Dr. Ekrem Çulfa'nın konuk olduğu bölüme gelen bir soru herkesi şaşırttı.

'KOCAM ARKADAŞLARI İLE...' Canlı yayında bir konuk 'Kocam arkadaşları ile kısa bir tatile gidecek. Herkes 'gönderme' diyor. Arada kaldım, ne yapmalıyım?' diye sordu.

Prof. Dr. Ekrem Çulfa ise; 'Öncelikle kocalarında kendine özel bir yaşamı olmalı. Haftada bir kez iki üç saatliğine kocalara bir alan açmazsak bu koca ne yapıyor haftalık üç saatten hesaplıyor 300 gün sonra ne diyor 900 saatlik alacağım var diyor. Uyanık flörtöz arkadaşları da onlara diyebilir ki hadi bir tatile gidelim beraber takılalım.