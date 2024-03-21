Sekreteriyle bir oldu karısını kandırıp boşandı! 'Günlerim sayılı' diyerek af dilerken yere yığıldı! 'Kanın kurusun senin'

Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı canlı yayında işlediği konularla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yaptıkları işi duyunca şaştı kaldı! "Aranızda kullanıyor musunuz?"



CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN İTİRAF

Programa bu defa sekreteriyle bir olup, karısını kandırarak boşanan adamın anlattıkları damga vurdu. Sekreteriyle birlikte eşine komplo kuran adam eşine farklı numaradan mesajlar atarak 'beni aldattın' diyerek boşanma davası açmış.

Eşinin telefonundan da mesajlara cevap veren adam bu iftira ile eşinden boşanarak sekreteriyle evlenmiş. Canlı yayında yaptıklarından çok pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini söyleyen adam eşinden af diledi.

'KANIN KURUSUN' Eski eşi duydukları karşısında şoke oldu. 'Kanın kurusun senin. Aşk mı bitti, para mı bitti?' diyerek çok sinirlenen kadın 'affetsem ne olacak?' diyerek bağırdı.

YERE YIĞILDI 'Günlerim sayılı' diyen adam canlı yayındaki yüzleşme esnasında bir anda yere yığıldı.