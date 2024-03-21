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Sekreteriyle bir oldu karısını kandırıp boşandı! 'Günlerim sayılı' diyerek af dilerken yere yığıldı! 'Kanın kurusun senin'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2024 11:19
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Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına canlı yayındaki yüzleşme damga vurdu. Sekreteriyle bir olup karısını kandıran adam canlı yayında eşinden af diledi. Yaptıklarından çok pişman olduğunu söyleyen konuk 'Günlerim sayılı' derken bir anda yere yığıldı. Eski eşi ise o anlarda 'kalk numara yapıyor' diyerek bağırdı.

Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programı canlı yayında işlediği konularla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

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CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN İTİRAF

Programa bu defa sekreteriyle bir olup, karısını kandırarak boşanan adamın anlattıkları damga vurdu. Sekreteriyle birlikte eşine komplo kuran adam eşine farklı numaradan mesajlar atarak 'beni aldattın' diyerek boşanma davası açmış.
Eşinin telefonundan da mesajlara cevap veren adam bu iftira ile eşinden boşanarak sekreteriyle evlenmiş. Canlı yayında yaptıklarından çok pişman olduğunu ve vicdan azabı çektiğini söyleyen adam eşinden af diledi.

'KANIN KURUSUN'

'KANIN KURUSUN'
Eski eşi duydukları karşısında şoke oldu. 'Kanın kurusun senin. Aşk mı bitti, para mı bitti?' diyerek çok sinirlenen kadın 'affetsem ne olacak?' diyerek bağırdı.

YERE YIĞILDI

YERE YIĞILDI
'Günlerim sayılı' diyen adam canlı yayındaki yüzleşme esnasında bir anda yere yığıldı.

'NUMARA YAPIYOR'

'NUMARA YAPIYOR'
Stüdyoda gergin anlar yaşanırken eski eş o anlarda 'kalk numara yapıyor' diyerek bağırdı.
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Esra Ezmeci Esra Ezmeci İle Yeni Baştan sosyal medya
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