Nur Viral okumak istemedi! Yusuf Kavalı'nın sözleri gündem oldu! "Türk uzaya gidince hav hav havlıyor"

Nur Viral'in sunuculuğunu üstlendiği Hayatta Her Şey Var programı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.





SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı ise 'Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var' programına zaman zaman konuk oluyor.

Seyircilerden gelen soruları canlı yayında yanıtlayan Nur Viral ve Yusuf Kavaklı diyaloglarıyla zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Programın bu haftaki bölümüne Yusuf Kavaklı'nın sözleri damga vurdu. Seyircilerden gelen sorulara geçmeden önce elindeki notları aktaran Viral bir notu okumak istemedi.

Nur Viral okumak istemeyip notu Yusuf Kavaklı'ya verdi. Viral 'Siz okuyun. Sonra bütün sosyal medyada ben olacağın öyle' dedi.