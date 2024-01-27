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  4. Nur Viral okumak istemedi! Yusuf Kavalı'nın sözleri gündem oldu! "Türk uzaya gidince hav hav havlıyor"

Nur Viral okumak istemedi! Yusuf Kavalı'nın sözleri gündem oldu! "Türk uzaya gidince hav hav havlıyor"

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 14:47 | Son Güncelleme:
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Nur Viral'in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Nur Viral ile konuk Yusuf Kavaklı seyircilerden gelen sorularu yanıtlarken programdaki anlar yine gündem oldu. Emekli müftü Kavaklı'nın "Türk uzaya gidince hav hav havlıyor" sözleri sosyal medyayı salladı.

Nur Viral'in sunuculuğunu üstlendiği Hayatta Her Şey Var programı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

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SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı ise 'Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var' programına zaman zaman konuk oluyor.
Seyircilerden gelen soruları canlı yayında yanıtlayan Nur Viral ve Yusuf Kavaklı diyaloglarıyla zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.
Programın bu haftaki bölümüne Yusuf Kavaklı'nın sözleri damga vurdu. Seyircilerden gelen sorulara geçmeden önce elindeki notları aktaran Viral bir notu okumak istemedi.
Nur Viral okumak istemeyip notu Yusuf Kavaklı'ya verdi. Viral 'Siz okuyun. Sonra bütün sosyal medyada ben olacağın öyle' dedi.
Yusuf Kavaklı ise 'Amerika uzaya gidince şak şak Türk uzaya gidince hav hav. Havlıyorlar. Siz görmüyorsunuz? Piyasada değil misiniz? Efendim bizim gavuru çok seven bir sanatçımız var' diye konuşmaya devam etti.
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Anahtar Kelimeler:
Nur Viral Yusuf Kavaklı sosyal medya
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