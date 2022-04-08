Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''

Antalyaspor Futbol Direktörü Nuri Şahin, flaş açıklamalarda bulundu. Gündeme dair soruları yanıtlayan tecrübeli isim gündeme ses getirecek sözler söyledi...

NURİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMALAR

"OYUNCULARIN YAKINI OLMAYA ÇALIŞIYORUM" "Avrupa standartlarının üzerinde bir tesisimiz var. Burada olmaktan dolayı hem ben hem ailem çok mutluyuz. Burada bir ceza tahtamız var oyuncular için ve en fazla cezayı Ghacha alıyor olabilir. Hocalık dönemimdeki en büyük cezayı o yedi şu ana kadar. Artık jenerasyon değişiyor. O yüzden insanları anlamak artık çok önemli. Herkesin kendini doğrulayabileceği bir ortam oluştu. Ben oyuncularımın sadece hocası değil onların yakını da olmaya çalışıyorum."

"SAHA İÇİ İŞİN EN KOLAYI" "Saha içi işin en kolayı. Hocalık yapmak isteyen insan futbolu bir şekilde biliyordur. Emre Belözoğlu mesela, Başakşehir'i izlerken büyük keyif alıyorum. Aynı şekilde Ömer Erdoğan'ın Hatayspor'u. Ancak asıl önemli olan saha dışı. Futbolcular tesise geldiği zaman mutlu olmalı. Herkese samimi yaklaşmaya çalışıyorum. Bir oyuncuyu neden oynatmadığımı yalan söylemeden anlattığım için oyuncular bana daha çok güveniyor. Futbolun en önemli parçası futbolcular."

"ABD'YE GİTMEYİ ÇOK İSTİYORDUM" "Antalyaspor'a geldiğim zaman artık futbolu Almanya dışında oynamaya karar vermiştim. Ya Türkiye'de yada Amerika'da oynamak istiyordum. Amerika'ya gitmeyi çok istiyordum ancak pandemi girdi araya. Daha sonra Ali Şafak Öztürk bana kendimi çok değerli hissettiren bir proje sununca Antalyaspor'a geldim."

"EN ÇOK KLOPP'A DANIŞIYORUM" "6-7 senedir teknik direktörlük hayalim vardı ancak Antalyaspor'a teknik direktör olmak için değil futbolcu olarak gelmiştim. Teknik direktörlük kararı almadan önce en çok danıştığım isim Jürgen Klopp oldu. Tuchel döneminde de geçirdiğim sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştım ve o dönemde taktik toplantılara girerek kendimi hocalığa hazırlamaya başladım."