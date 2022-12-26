O maçta sahada olacak! Alınan mağlubiyetler sonrası yönetim harekete geçti... Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar Fenerbahçe'ye

Bu sezon şampiyonluk hasretini Jorge Jesus ile dindirmek isteyen Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmış durumda. Alınan bu kötü sonuçlar sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan Vincent Aboubakar için tüm imkanları seferber etti.