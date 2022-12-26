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O maçta sahada olacak! Alınan mağlubiyetler sonrası yönetim harekete geçti... Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar Fenerbahçe'ye

26.12.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan puansız ayrılan Fenerbahçe, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırırken yönetim ara transfer dönemi için harekete geçti. Sarı-Lacivertli kurmaylar birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, listenin başında Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar bulunuyor. Kamerunlu golcü için somut adımlar atmaya hazırlanan yönetim 30 yaşındaki golcü için teklifini hazırladı. İşte detaylar...

Bu sezon şampiyonluk hasretini Jorge Jesus ile dindirmek isteyen Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmış durumda. Alınan bu kötü sonuçlar sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan Vincent Aboubakar için tüm imkanları seferber etti.

İddiaya göre Sarı-Lacivertli kurmaylar Kamerunlu golcü için Al Nassr ile temasa geçerken, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

KRİTİK TARİH 12 OCAK 

KRİTİK TARİH 12 OCAK 

12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde transferi bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, bu planını gerçekleştirmesi durumunda golcü oyuncuyu 15 Ocak'taki Gaziantep FK maçında sahaya sürmesi bekleniyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Yönetim, Al Nassr'a öncelikle olarak satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini sunması, Arap ekibinin diretmesi durumunda oyuncu bonservisiyle transfer etmeyi düşünüyor.

8 MAÇTA 2 GOL 

8 MAÇTA 2 GOL 

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Aboubakar, bu sezon Suudi liginde çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.

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