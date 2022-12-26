O maçta sahada olacak! Alınan mağlubiyetler sonrası yönetim harekete geçti... Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar Fenerbahçe'ye

Bu sezon şampiyonluk hasretini Jorge Jesus ile dindirmek isteyen Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmış durumda. Alınan bu kötü sonuçlar sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler daha önce Süper Lig'de Beşiktaş forması da giymiş olan Vincent Aboubakar için tüm imkanları seferber etti.
İddiaya göre Sarı-Lacivertli kurmaylar Kamerunlu golcü için Al Nassr ile temasa geçerken, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde transferi bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, bu planını gerçekleştirmesi durumunda golcü oyuncuyu 15 Ocak'taki Gaziantep FK maçında sahaya sürmesi bekleniyor.
Yönetim, Al Nassr'a öncelikle olarak satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini sunması, Arap ekibinin diretmesi durumunda oyuncu bonservisiyle transfer etmeyi düşünüyor.
Süper Lig'de Beşiktaş ile 2 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Aboubakar, bu sezon Suudi liginde çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.