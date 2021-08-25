Ocean's 8 filminin oyuncuları kimdir? İşte konusu…

Suç türündeki film Ocean’s 8’de Anne Hathaway, Cate Blanchett ve Elizabeth Banks gibi kariyerinde başarılı oyuncular yer alıyor. Öte yandan filmde, ünlü star Rihanna’da var. Söz konusu filmde büyük soygun yapacak bir grup kadının yaşadıkları ve planları işleniyor. İşte merak edilenler…