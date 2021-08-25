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Ocean's 8 filminin oyuncuları kimdir? İşte konusu…

25.08.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedi ve suç türündeki Ocean’s 8 filminde Hollywood’un ünlü isimleri bir arada yer alıyor. Oldukça zengin oyuncu kadrosuna sahip olan Ocean’s 8 filminde soygun yapmayı kafasına koymuş kadınların bu süreçte başlarına gelenler ve soygunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin hazırlanan planlar işleniyor. Söz konusu filmin oyuncu kadrosunda dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da yer alıyor. İşte merak edilenler…

Suç türündeki film Ocean’s 8’de Anne Hathaway, Cate Blanchett ve Elizabeth Banks gibi kariyerinde başarılı oyuncular yer alıyor. Öte yandan filmde, ünlü star Rihanna’da var. Söz konusu filmde büyük soygun yapacak bir grup kadının yaşadıkları ve planları işleniyor. İşte merak edilenler…

OCEAN'S 8 KONUSU NEDİR?

Ocean’s 8 filminin vizyon tarihi 2018. Söz konusu filmde, Debbie adındaki bir kadının gala gecesinde ekibi ile birlikte yaptığı büyük soygun konu alınıyor.
Dünyaca ünlü isimlerin buluştuğu Ocean’s 8 filminin yönetmeni Gary Ross, senaristi ise Olivia Milch.
Danny Ocean'ın kız kardeşi Debbie Ocean, beş senelik hapsin ardından özgürlüğüne kavuşur. Ancak Debbie’nin planı soygun yapmaktır.
Yıldız isimlerin katıldığı Met Galası’nda soygun yapmayı planlayan Debbie, soygun için Lou, Amita, Constance, Rose, Nine Ball, Daphne Kluger ve Tammy ile ekip kurar.
8 kişilik harika kadroyu oluşturan Debbie soygun için hazırdır. Grubun hedefi, Daphne Kluger'ın taşıdığı değerli gerdanlıktır.
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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