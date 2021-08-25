Ocean's 8 filminin oyuncuları kimdir? İşte konusu…

Suç türündeki film Ocean’s 8’de Anne Hathaway, Cate Blanchett ve Elizabeth Banks gibi kariyerinde başarılı oyuncular yer alıyor. Öte yandan filmde, ünlü star Rihanna’da var. Söz konusu filmde büyük soygun yapacak bir grup kadının yaşadıkları ve planları işleniyor. İşte merak edilenler…
OCEAN'S 8 KONUSU NEDİR?
Ocean’s 8 filminin vizyon tarihi 2018. Söz konusu filmde, Debbie adındaki bir kadının gala gecesinde ekibi ile birlikte yaptığı büyük soygun konu alınıyor.
Dünyaca ünlü isimlerin buluştuğu Ocean’s 8 filminin yönetmeni Gary Ross, senaristi ise Olivia Milch.
Danny Ocean'ın kız kardeşi Debbie Ocean, beş senelik hapsin ardından özgürlüğüne kavuşur. Ancak Debbie’nin planı soygun yapmaktır.
Yıldız isimlerin katıldığı Met Galası’nda soygun yapmayı planlayan Debbie, soygun için Lou, Amita, Constance, Rose, Nine Ball, Daphne Kluger ve Tammy ile ekip kurar.
8 kişilik harika kadroyu oluşturan Debbie soygun için hazırdır. Grubun hedefi, Daphne Kluger'ın taşıdığı değerli gerdanlıktır.
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