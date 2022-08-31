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Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

31.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise öğrencileri, yapay zekanın bitkilerdeki hastalığı tespit edebileceği proje geliştirdi - TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen projeyi yapan öğrencilerden Melike Büşra Diri: - "Böylece çiftçiler hem doğru ilacı tarlalarında kullanacaklar, hem de daha verimli ürün elde edecekler. Bir yandan da yanlış ilaç kullanımını azaltacak bir proje"

Lise öğrencilerinin hazırladıkları proje ile yapay zeka sayesinde tarlalardaki bitki hastalıkları bir fotoğrafla tespit edilebilecek.

Kastamonulu lise öğrencileri Beyza Gökmen, Melike Büşra Diri ve Elif Gökçe'nin, öğretmenleri Dr. Çağrı Avan danışmanlığında tasarladıkları "Yapay Zeka ile Bitki Hastalıklarının Belirlenmesi" Projesi, Samsun'da devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldı.

Proje kapsamında, öğrencilerin hazırladığı bir programa bitki hastalıklarının yer aldığı bin fotoğraf yüklendi. Bu sayede programın hastalıkları kaydetmesi sağladı. Programın yüklü olduğu bilgisayar ya da telefona hasta bitki gösterilerek hangi hastalığa yakalandığı tespit edilebiliyor.

Melike Büşra Diri, AA muhabirine, projelerinin bir fotoğrafla bitki hastalıklarını tespit edip hangi ilacın kullanılması gerektiğini gösteren bir uygulama olduğunu söyledi.

Arkadaşlarının tarlasının yanlış kullanım nedeniyle büyük zarar gördüğünü vurgulayan Diri, "Takım kaptanımız Beyza arkadaşımız çiftçi bir ailenin kızı. Yanlış ilaçlama sonucu bitkileri yanmıştı. Onun üzüldüğünü görünce böyle bir projeye karar verdik. Onların yaşadıkları sorunlar bizi yönlendirdi. Sonra başka çiftçilerle de görüşerek yol aldık." dedi.

Ziraat mühendisleri ile görüştüklerini ifade eden Diri, "Çağrı hocamız öncülüğünde DeneYap atölyelerinde geliştirdik. Böylece çiftçiler hem doğru ilacı tarlalarında kullanacaklar hem de daha verimli ürün elde edecekler. Bir yandan da yanlış ilaç kullanımını azaltacak bir proje." diye konuştu.

Elif Gökçe Demir ise projenin içeriği hakkında şunları aktardı:

"Biz bir veri seti oluşturduk. Yaklaşık bin fotoğraflı bir veri seti. Kendimizin çektiği ve çiftçilerden topladığımız bu fotoğrafları veri setine yükledik. Bulanık ve net fotoğraflar vardı. Daha sonra geliştirdiğimiz uygulamayı yükleyerek programımızın fotoğrafları ve hastalıkları tanımasını sağladık. Bu proje aslında çiftçiliğe başlayanlar için yararlı bir uygulama. Bilinmeden yapılan ilaçlamalar tarlalara büyük zarar veriyor. Bu proje ile yanlış yapılan ilaçlama sonucu kaybedilen tarla ve bitkiler kazanılacak, verim artacak."

Proje, TEKNOFEST KARADENİZ'de tarım teknolojileri alanında yarışıyor.

Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

- Lise öğrencileri, yapay zekanın bitkilerdeki hastalığı tespit edebileceği proje geliştirdi - TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen projeyi yapan öğrencilerden Melike Büşra Diri: - "Böylece çiftçiler hem doğru ilacı tarlalarında kullanacaklar, hem de daha ve

Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

Öğrenciler yapay zekayı tarım için kullandı

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Teknofest tarım proje

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