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Okan Buruk: “Birlik olduğumuzu, kardeşliğimizi göstermek için bugün buradaydık”

26.03.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karabağ’ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından, “Bugün maça çıkarken ne sonuç düşündük, ne başka bir şey düşündük. Sadece burada bir arada olmak, birlik olmak, birlik olduğumuzu göstermek, kardeşliğimizi göstermek için bugün buradaydık” dedi.

Galatasaray, depremzedeler yararına oynanan dostluk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ı 2-1 yendi. Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakü’de destekleyen Galatasaray taraftarlarına ve ağırlayanlara teşekkür eden Buruk, “Karabağ Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelen, iki takımı da destekleyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece yaşadık ve sonucunda iki takımın da çok az sakatlıkla atlattığı bir gece oldu. Oyunu değerlendirirsek tabii ki özellikle maçın başından sonuna kadar Karabağ takımını çok daha maçın içinde, daha konsantre, daha yüzde yüzünü veren ve maça daha hazır takım olarak gördüğümü söylemek istiyorum” diye konuştu.

“BURADA SİZLERLE BERABER OLMAKTAN DOLAYI DAHA ÇOK MUTLUYUZ”

Karşılaşmanın belli bölümlerinde Galatasaray’ın konsantrasyonu attırdığını söyleyen Buruk,“Bugün tabii ki yaklaşık 10 tane devamlı uzun süre oynamayan oyuncuyla başladık ve onların da baya maç eksiği hem de burada dediğim gibi konsantrasyon eksikliği takım olarak zaman zaman iyi işler çıkarmamıza engelledi. Ama maçın geneline baktığımızda kazandık. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Ama başta söylediğim gibi özellikle burada sizlerle beraber olmaktan dolayı daha çok mutluyuz” diye konuştu.

“BİRLİK OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK, KARDEŞLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BUGÜN BURADAYDIK”

Bu karşılaşmanın bir başlangıç olduğunu işaret eden Buruk, “Karabağ takımıyla olan dostluğumuz devam edecek. Biz geleceğiz, onlar gelecek. Yani buraya tabii ki dün gece geldik. Geç saatte de vardık. Bu zorluklar bizi bu tür organizasyonlardan geri almadı. Çünkü bugün maça çıkarken ne sonuç düşündük, ne başka bir şey düşündük. Sadece burada bir arada olmak, birlik olmak, birlik olduğumuzu göstermek, kardeşliğimizi göstermek için bugün buradaydık. Bu tür zorlukları yani tabii ki dediğim gibi Karabağ bize gelecek, biz buraya tekrar geleceğiz. Bunun devam etmesini ve gerçekten buradaki maç ortamını hiçbir yerde bulamazsınız. Bu kadar güzel bir stat, bu kadar güzel bir zemin, ambiyans çok iyi, ortam çok iyi ve çok da iyi bir takıma karşı oynadık. İnşallah ben burada olduğum sürece bunu devam ettirmek isterim” ifadelerini kullandı.

“AYNI KONSANTRASYONU BİZ YAŞAYAMADIK”

Karabağ’ın genel olarak çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Galatasaray’ın teknik patronu, “Milli takımda da bir çok oyuncusu var. Yani bizim de aynı şekilde birçok oyuncumuz bugün milli takımdaydı. Ama bugünkü oyun içerisinde kendini ön plana çıkaran birçok oyuncu oldu. Ben takım olarak çok beğendim. Yani çok da iyi bir hocaya sahipler. Takım olarak çok iyiler. Karabağ dışında diğer takımlardan gelen oyuncular da vardı. Bugün destek olsun diye. Birkaç oyuncu da dışarıdan başka takımlardan gelmişti. Ama genel takım olarak çok iyi oynadılar ve çok hazırlardı. Yani bir belki bir Avrupa kupası maçı oynuyor gibilerdi. Onu başta da söyledim. Biz aynı duyguyu maçın başında yaşayamadık, aynı konsantrasyonu biz yaşayamadık. Ama Karabağ takımı bunu yüzde 100 bugün konsantrasyonla sahaya koydu” açıklamalarında bulundu.

Başarılı çalıştırıcı Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hücum hattına birkaç takviye yapmayı planlayan yönetim kolları şimdiden sıvarken, gündemdeki isim hayli gündem olacak türden.

A Spor'un haberine göre, izleme komitesinin yönetime sunduğu isim Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses olurken, Buruk'un da o isme onay verdiği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN RADARINDA 

GALATASARAY'IN RADARINDA 

Daha önce Süper Lig'de 2019-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Victor Moses ile ilgilendiği öne sürülen Sarı kırmızılı kurmayların, bu sezon performansıyla dikkat çeken ve yükselişe geçen yıldız ismi radarına aldığı iddia edildi.

TEKLİF HAZIR 

TEKLİF HAZIR 

Cimbom'un, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova forması giyen 32 yaşındaki futbolcuya 3 senelik sözleşme teklif etmeyi planladığı aktarıldı. Moses'ın ise iyi bir yıllık ücret verilmesi halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde somut hale gelmesi bekleniyor.

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