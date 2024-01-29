Okan Buruk Gaziantep FK galibiyetinin ardından Galatasaray yönetimine seslendi!

Galatasaray'da Gaziantep FK karşısında alınan 2-1'lik kritik galibiyetin ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Geriye düştükleri bölümde kendisinin de korktuğunu itiraf eden Buruk, transfer dair de konuştu.
"Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz. asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar."
"Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz."
"1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık."
"Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi."
"Acele bir sağ bek, bir sol bek istiyorum. Başkanımızla da konuştuk. Erden bey zaten uğraşıyor. Yönetimimiz bize destek veriyor. Cuma gününe kadar hızlı bir şekilde bir sağ bek, bir sol bek transferi yapmamız gerekiyor."