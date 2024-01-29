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Okan Buruk Gaziantep FK galibiyetinin ardından Galatasaray yönetimine seslendi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 23:17 | Son Güncelleme:
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Lider Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmayarak Gaziantep FK karşısında geriden gelip 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'da Gaziantep FK karşısında alınan 2-1'lik kritik galibiyetin ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geriye düştükleri bölümde kendisinin de korktuğunu itiraf eden Buruk, transfer dair de konuştu.

İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ...
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"REKOR DEĞİL ŞAMPİYONLUK"

"REKOR DEĞİL ŞAMPİYONLUK"

"Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz. asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar."

TRANSFER MESAJI

TRANSFER MESAJI

"Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz."

"BEN DE KORKTUM"

"BEN DE KORKTUM"

"1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık."

"İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

"İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

"Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi."

YÖNETİME SESLENDİ!

YÖNETİME SESLENDİ!

"Acele bir sağ bek, bir sol bek istiyorum. Başkanımızla da konuştuk. Erden bey zaten uğraşıyor. Yönetimimiz bize destek veriyor. Cuma gününe kadar hızlı bir şekilde bir sağ bek, bir sol bek transferi yapmamız gerekiyor."

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