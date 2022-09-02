Okan Buruk istemişti! Yıldız isim öyle bir şey yaptı ki...

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens transferlerinde mutlu sona ulaşırken, oldukça dikkat çekende bir isim gündeme geldi.

OKAN BURUK'TAN TALİMAT

İtalyan haber kaynağı TuttoAtalanta.com haberine göre; Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcu Josip Ilicic ile ciddi şekilde ilgilenirken özellikle teknik direktör Okan Buruk, transferin bitmesi için tüm şartların zorlanmasını istemiş, oyuncunun kesin olarak kadroda görmek istediğini kurmaylarına belirttiği öğrenilmişti.

TARAFTARLA VEDALAŞTI!

Tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'ın bu ilgisinden oldukça memnun olduğunun altı çizilirken, gelen bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Josip Ilicic, 2017'de 6.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Atalanta'ya transfer olmuştu. 31 Ağustos'ta Ilicic, İtalyan ekibiyle anlaşarak yollarını ayırdı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilen Ilicic için Galatasaray, devreye girdi. Ilicic, Atalanta'nın Torino'yu konuk ettiği maçta da İtalyan ekibinin taraftarları ile vedalaştı.