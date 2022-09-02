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Okan Buruk istemişti! Yıldız isim öyle bir şey yaptı ki...

02.09.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray birçok isimle temaslarını sürdürürken, gündeme gelen isimlerden biri de İtalya Serie A'da son olarak Atalanta forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Josip Ilicic ile ciddi şekilde ilgilenirken, oyuncudan Sarı-Kırmızılılar'ın bu talebi sonrası flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer temasları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens transferlerinde mutlu sona ulaşırken, oldukça dikkat çekende bir isim gündeme geldi.

OKAN BURUK'TAN TALİMAT

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İtalyan haber kaynağı TuttoAtalanta.com haberine göre; Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcu Josip Ilicic ile ciddi şekilde ilgilenirken özellikle teknik direktör Okan Buruk, transferin bitmesi için tüm şartların zorlanmasını istemiş, oyuncunun kesin olarak kadroda görmek istediğini kurmaylarına belirttiği öğrenilmişti.

TARAFTARLA VEDALAŞTI!

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Tecrübeli oyuncunun da Galatasaray'ın bu ilgisinden oldukça memnun olduğunun altı çizilirken, gelen bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Josip Ilicic, 2017'de 6.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Atalanta'ya transfer olmuştu. 31 Ağustos'ta Ilicic, İtalyan ekibiyle anlaşarak yollarını ayırdı. Sözleşmesi karşılıklı anlaşma ile feshedilen Ilicic için Galatasaray, devreye girdi. Ilicic, Atalanta'nın Torino'yu konuk ettiği maçta da İtalyan ekibinin taraftarları ile vedalaştı.

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ILICIC FOTOĞRAFLARI

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