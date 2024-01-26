Okan Buruk'tan Rıdvan Yılmaz'a özel telefon! Yıldız oyuncu teklifi kabul etti, tek bir talepte bulundu

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maç sonrasında teknik direktör Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, transferle ilgili olarak, "Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino'nun ayrılacak gibi görünüyor. Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir teklif gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek." ifadelerini kullanmıştı.
Sol bek pozisyonuna öncelik veren Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz transferi için hareketlenme yaşandı. Angelino'nun ayrılmasının kesinleştiği Aslan, sol bek için Rıdvan Yılmaz'ı listenin başına aldı.
Okan Buruk ile telefonda görüşen ve kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma gelmeye olumlu yaklaşan Rıdvan, sözleşmeye opsiyon maddesi istemediği ifade edildi.
İskoçya'da Rangers formasıyla 16 maça çıkan ve 2 gol atan milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Rıdvan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.