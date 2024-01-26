Okan Buruk'tan Rıdvan Yılmaz'a özel telefon! Yıldız oyuncu teklifi kabul etti, tek bir talepte bulundu

OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Okan Buruk, transferle ilgili olarak, "Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino'nun ayrılacak gibi görünüyor. Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir teklif gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek." ifadelerini kullanmıştı.