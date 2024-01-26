SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'tan Rıdvan Yılmaz'a özel telefon! Yıldız oyuncu teklifi kabul etti, tek bir talepte bulundu

Okan Buruk'tan Rıdvan Yılmaz'a özel telefon! Yıldız oyuncu teklifi kabul etti, tek bir talepte bulundu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 13:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, listesinde bulunan isimlerden Rıdvan Yılmaz harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk Yılmaz'ı telefonla ararken Rıdvan Yılmaz'ın tek bir talepte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maç sonrasında teknik direktör Okan Buruk, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Canlı Skor

OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Okan Buruk, transferle ilgili olarak, "Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino'nun ayrılacak gibi görünüyor. Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir teklif gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek." ifadelerini kullanmıştı.

LİSTE BAŞI: RIDVAN YILMAZ

LİSTE BAŞI: RIDVAN YILMAZ

Sol bek pozisyonuna öncelik veren Galatasaray'da Rıdvan Yılmaz transferi için hareketlenme yaşandı. Angelino'nun ayrılmasının kesinleştiği Aslan, sol bek için Rıdvan Yılmaz'ı listenin başına aldı.

OKAN BURUK TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

OKAN BURUK TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Okan Buruk ile telefonda görüşen ve kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma gelmeye olumlu yaklaşan Rıdvan, sözleşmeye opsiyon maddesi istemediği ifade edildi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İskoçya'da Rangers formasıyla 16 maça çıkan ve 2 gol atan milli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Rıdvan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Rıdvan Yılmaz son dakika galatasaray buruk erden süper li
En Çok Okunan Haberler
CHP'den İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi

CHP'den İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı!

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı!

Boey'de son dakika! Anlaşma sağlandı, Alman devi özel jet gönderdi...

Boey'de son dakika! Anlaşma sağlandı, Alman devi özel jet gönderdi...

Süper Lig'in yıldızı polise yakalandı! Ceza yedi

Süper Lig'in yıldızı polise yakalandı! Ceza yedi

Simge'den, Wanda'yı kızdıracak paylaşım!

Simge'den, Wanda'yı kızdıracak paylaşım!

Erman Toroğlu Kerem'in frikik golüne demediğini bırakmadı!

Erman Toroğlu Kerem'in frikik golüne demediğini bırakmadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.