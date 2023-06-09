Okan Buruk transfer istediği bölgeleri tek tek açıkladı, rakiplere göndermede bulundu! Arda Güler açıklaması...

GELİŞ SÜRECİ...

"Futbol hep ileri gidiyor. Artık teknik adamların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Futbolun hızını yakalayamayan teknik adamlar da kaybolup gidiyor zaten. İmza tarihim 24 Haziran, oğlumun doğum günü. Aynı zamanda Messi'nin de doğum günü. Oğlum bazen 'Messi ile aynı gün doğdum' diye espri yapıyor. Seçim döneminde oğlumla oturup 'Kim seçilirse beni getirebilir?' diye konuşuyorduk. Bu süreç benim açımdan da doğru ilerledi. Karar verme aşamalarında bekleme süreci oldu benim için. Önce Cenk Ergün ile görüştük daha sonra Erden Timur ile video üzerinden görüştük. Sonunda da hayırlısı olduğunu düşünüyorum."