Okan Buruk transfer istediği bölgeleri tek tek açıkladı, rakiplere göndermede bulundu! Arda Güler açıklaması...

Süper Lig'deki 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan başarılı teknik direktör Okan Buruk TRT Spor'da katıldığı canlı yayında takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Kazanılan şampiyonluğun hikayesini anlatan Buruk, en çok merak edilen konulardan olan transfere dair de ipuçları verdi.
"İtalya futbolu değişim içerisinde. Geçmişte hepimizin gözüne sıkıcı geliyordu ama bir gelişim söz konusu. Favori tabii ki Manchester City, çok formdalar. Teknik direktör farkı çok önde. Oyunu değiştiren bir teknik adam Guardiola."
"Futbol hep ileri gidiyor. Artık teknik adamların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Futbolun hızını yakalayamayan teknik adamlar da kaybolup gidiyor zaten. İmza tarihim 24 Haziran, oğlumun doğum günü. Aynı zamanda Messi'nin de doğum günü. Oğlum bazen 'Messi ile aynı gün doğdum' diye espri yapıyor. Seçim döneminde oğlumla oturup 'Kim seçilirse beni getirebilir?' diye konuşuyorduk. Bu süreç benim açımdan da doğru ilerledi. Karar verme aşamalarında bekleme süreci oldu benim için. Önce Cenk Ergün ile görüştük daha sonra Erden Timur ile video üzerinden görüştük. Sonunda da hayırlısı olduğunu düşünüyorum."
"Kendim ile ilgili bir gün Galatasaray hocası olacağımı biliyordum ama doğru zamanda doğru insanlarla olmasını istiyordum. Dursun başkan ve Erden Timur ile çok fazla şeyimiz eşleşti. Bu takıma bir değişim gerekiyordu. Planlarımızı da hep büyük bir değişim üzerine kurduk."
"Torrent varken takım, beklerken oynayabiliyordu ancak top ayağındayken yaratıcılık anlamında sıkıntı yaşıyordu. Türkiye'de tüm rakipler bekleyen taraf olduğu için bunu değiştirmek istedik. Bu kadroyu kurmada herkesin çok büyük emeği oldu. Büyük takımların şampiyon olmak için yatırım yapması gerekiyor. Bu harcamalar bir risk değil. Taraftarların heyecanlanması bizim için çok önemli. En doğru oyuncu için bekliyoruz genelde. Torreira'yı çok beklemiştik mesela ama doğru zamanda geldi."
"Icardi'nin büyük ihtimalle geleceğini biliyorduk ama ne zaman geleceğini bilmiyorduk. İlk idmanlarda kalitesini çok net şekilde ortaya koydu ve büyük oyuncu olduğunu gösterdi bize. İlk 10 maçımızın 6'sı zor deplasmanlardan oluşuyordu. Kendi aramızda 'Hoca kovduran fikstür' esprileri yapıyorduk ama o fikstürden iyi şekilde çıktık. Rakiplerimizden uzaklaşmamak önemliydi bizim için orada."