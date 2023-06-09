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"Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" demişti, Erden Timur canlı yayında soruları yanıtladı... Icardi için ilk kez konuştu!

09.06.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yayıncı kuruluşta katıldığı canlı yayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sezon içerisinde yaptığı "Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" sözleriyle dikkatleri çeken Timur birçok soruya yanıt verirken, en çok merak edilen konuların başında gelen Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı konusunda da net konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, daha önce "Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" ifadelerinin hatırlatılması üzerine, "Sezon bittiğinde açıklayacağım demiştim. Sürekli manipüle ediliyor. Çok şey açıklayacağız dedim. Onları sezonu bitirdiğimiz anda açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Timur'un bu sözleri o günlerde gündeme bomba gibi düşerken, Sarı-Kırmızılı yöneticinin yapacağı açıklamalar merakla bekleniyordu.

Erden Timur yayıncı kuruluş ekranlarında katıldığı canlı yayında sorulara yanıt verirken, birçok konuya da açıklık getirdi.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN O SÖZLERİ

"HADDİM DEĞİL"

"HADDİM DEĞİL"

"Seçimden sonraki süreçte Dursun başkan, 'Futbol ile senin ilgilenmeni istiyorum' demişti. İlk cevabım, 'Haddim değil' olmuştu. Maç izlemekle, oyunculara hakim olmakla yönetebilecek bir branş değil futbol."

"5-6 AYDA 15 KİLO VERDİM"

"5-6 AYDA 15 KİLO VERDİM"

"Benim için başarı doğru bir kavram değil. Başarısızlık korkusu veya başarı sebebiyle istememezlik yapmadım bu görevi. Seçildikten sonra 5-6 ayda 11 kilo verdim. Görevi layığıyla yapamadığınızda insan bunu sindiremiyor."

"HOCANIN LİSTESİNDE İLK ONLAR VARDI"

"HOCANIN LİSTESİNDE İLK ONLAR VARDI"

"Başkanımıza 'Ben para pulla ilgilenmem, menajerlerle görüşmem sadece Florya'ya bakarım' deyip kabul ettim, o da 'Tabii, tabii' dedi. İlerleyen süreçte 'Dursun abi beni kandırmışsın' dedim o da 'Ya ne diyecektim' dedi. Hocamız göreve geldikten sonra ilk listesinde yer alan sadece 2 oyuncu aldık, sonrası hep yeni listeye eklenen isimler oldu. O iki oyuncu Seferovic ve Oliveira'ydı."

"STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

"STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

"İyi insanları bir araya getirdiğinizde bambaşka bir sinerji oluşuyor. Kendim açımdan söyleyeyim, hiç bilmediğin bir işe kalkışıyorsun. Transfer metodolojimizi değiştirdik, analiz bazlı karar vermeye başladık. Bağımsız bir şirketle de bu konuda anlaştık. Ben de hentbolda sporculuk yaptım. Bu işin yüzde 50'si karakterdir. Bununla ilgili rapor aldık oyuncular için. Icardi için de aldık bu raporu ve ne kadar iyi bir insan olduğunu o raporda da gördük. Takımda bu kadar aile havası olmasının sebebi, oyuncuların kişiliği."

"WINNER OLMASINA DİKKAT ETTİK"

"WINNER OLMASINA DİKKAT ETTİK"

"Geçen sezonki kadroda değerli oyuncular vardı ama o psikolojiyi değiştirmek için takımın yüzde 90'ını değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu yaparken oyuncuların 'winner' olmasına dikkat ettik, kriterlerimize uymayan bazı oyuncular ile de görüşmeye gitmedik."

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