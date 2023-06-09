"Elimizde belgeler var, sezon sonunda açıklayacağız" demişti, Erden Timur canlı yayında soruları yanıtladı... Icardi için ilk kez konuştu!

"STRATEJİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

"İyi insanları bir araya getirdiğinizde bambaşka bir sinerji oluşuyor. Kendim açımdan söyleyeyim, hiç bilmediğin bir işe kalkışıyorsun. Transfer metodolojimizi değiştirdik, analiz bazlı karar vermeye başladık. Bağımsız bir şirketle de bu konuda anlaştık. Ben de hentbolda sporculuk yaptım. Bu işin yüzde 50'si karakterdir. Bununla ilgili rapor aldık oyuncular için. Icardi için de aldık bu raporu ve ne kadar iyi bir insan olduğunu o raporda da gördük. Takımda bu kadar aile havası olmasının sebebi, oyuncuların kişiliği."