SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Ali Palabıyık'a hırsız dedi! İşte yaptığı tüm paylaşımlar...

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Ali Palabıyık'a hırsız dedi! İşte yaptığı tüm paylaşımlar...

24.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk tarafından yapılan paylaşımlar ise karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef alan cinstendi.

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından kendini tutamadı ve sosyal medya hesabından adeta patladı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Alanyaspor galatasaray nihan buruk maçı buruk hakemi maçın

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Ortalık karıştı! G.Saray gece yarısı açıkladı

Ortalık karıştı! G.Saray gece yarısı açıkladı

G.Saray taraftarından beklenmedik Palabıyık hamlesi! Sosyal medyada ifşaladılar

G.Saray taraftarından beklenmedik Palabıyık hamlesi! Sosyal medyada ifşaladılar

Rıdvan Dilmen'den olay hakem sözleri!

Rıdvan Dilmen'den olay hakem sözleri!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

Kelepçeleyip hapsetti, çamaşır suyu içirip dışkılarını yedirdi!

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.