Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Ali Palabıyık'a hırsız dedi! İşte yaptığı tüm paylaşımlar...

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk tarafından yapılan paylaşımlar ise karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef alan cinstendi.
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından kendini tutamadı ve sosyal medya hesabından adeta patladı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.
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