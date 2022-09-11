EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Okullar yarın açılıyor mu, ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi!

Okullar yarın açılıyor mu, ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi!

11.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okullar ne zaman açılacak sorusu geçtiğimiz eğitim öğretim döneminin sona ermesinden bu yana yanıt arıyordu. Anaokulu ve birinci sınıfların uyum haftası sona erdi. İlköğretim, ortaokul ve liseler için geri sayım sürüyor. Haziran ayından beri "okulların açılmasına kaç gün kaldı" sorusuna cevap arayan birçok kişi için ders zili çalacak. Peki okullar yarın açılıyor mu, ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

Öğrenci ve veliler, Eylül ayının ortalarına doğru 2022 -2023 eğitim öğretim dönemine ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Okullar ne zaman açılacak sorusu ve ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı 2022-20223 eğitim öğretim takvimi ile yanıt buldu. Peki, okullar yarın açılıyor mu, ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR YARIN MI AÇILACAK, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı belirtildiği tarihte başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.
Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirtti.
Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası uygulanacak. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olarak belirlendi.

ARA TATİL NE ZAMAN?

ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı okul meb okullar ne zaman açılacak 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.