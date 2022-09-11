Okullar yarın açılıyor mu, ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi!

Öğrenci ve veliler, Eylül ayının ortalarına doğru 2022 -2023 eğitim öğretim dönemine ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Okullar ne zaman açılacak sorusu ve ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı 2022-20223 eğitim öğretim takvimi ile yanıt buldu. Peki, okullar yarın açılıyor mu, ertelendi mi? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR YARIN MI AÇILACAK, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılı belirtildiği tarihte başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

Ayrıca öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirtti.

Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası uygulanacak. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olarak belirlendi.