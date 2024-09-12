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  4. Okulun tek öğrencisi! Yalnız gidiyor, okuyor, oynuyor, geliyor... 'Keşke sınıf arkadaşım olsaydı'

Okulun tek öğrencisi! Yalnız gidiyor, okuyor, oynuyor, geliyor... 'Keşke sınıf arkadaşım olsaydı'

12.09.2024 12:48
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Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yaşlıdal mezrasındaki okulun tek öğrencisi 9 yaşındaki Hasret Aydın, bu sene de eğitim öğretime yalnız başladı.

İlçeye 78 kilometre uzaklıkta bulunan Dağseven Mahallesi'ne bağlı 16 haneli ve yaklaşık 100 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yaz tatilinde temizlik ve bakımı yapılarak eğitim öğretime hazır hale getirildi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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MEZRADA YAŞAYAN HASRET, BU YIL DA OKULA YALNIZ BAŞLADI

Yaşadığı mezrada üç yıldır ücretli öğretmen olarak görev yapan Şahin Aydın, üçüncü sınıfa başlayan ve akrabası olan tek öğrencisini geleceğe hazırlamak için her gün 08.00'de evden alıyor.

Gün boyunca öğrencisiyle okulda vakit geçiren öğretmen Aydın, öğrencisine hem öğretmenlik hem de arkadaşlık yapıyor.

Hasret Aydın, AA muhabirine, tatil süresince okulunu ve öğretmenini çok özlediğini belirtti.

"KEŞKE SINIF ARKADAŞIM OLSAYDI"

"KEŞKE SINIF ARKADAŞIM OLSAYDI"

Okula başladığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

"Sabah uyandığımda kahvaltımı yapıyorum. Okula gitmem için annem beni hazırlıyor, saçımı tarıyor.

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Van okul köy okulu
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