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Olacak iş değil! A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu!

25.09.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüksenburg ile şok bir skorla 3-3 berabere kalarak B Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında Faroe Adaları'na konuk oldu. Kadro değeri olarak kat kat zayıf olan rakibimiz karşısında silik bir oyun ortaya koyan millilerimiz sahadan 2-1 mağlup ayrılarak büyük bir şok yaşadı. Lüksenburg maçının ardından Faroe Adaları karşısında da istenen skoru alamayan milliler eleştirilerin odak noktası oldu.

Uluslar Ligi C Grubu Grup 1'de üst üste 4 maçını gol yemeden kazandıktan sonra sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar bizden güçsüz rakibimize karşı pozisyon bulmakta zorlanan milliler sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Lüksenburg maçından sonra bir şok daha yaşadı.

MAÇTA 1-0 ÖNE GEÇTİLER

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Sağ kanattan Vatinhammar ortaladı, Kaan ıskaladı arka direkte Davidsen sert vurdu, Ozan'a çarpan top ağlarımızla buluştu. Faroe Adaları 1-0 öne geçti.

ŞOKE EDEN SKOR! 2-0 OLDU

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Savunmamızın arkasına sarkan Edmundsson ceza sahası içi sol çaprazından ağlarımızı sarstı ve durum 2-0'a geldi.

SERDAR GÜRLER SKORU 2-1'E GETİRDİ

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  1. dakikada Serdar Dursun kafayla çevirdi, ceza alanı solundan Serdar Gürler gelişine vurdu ve farkı 1'e indirdi.

İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Faroe Adaları'na konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Lüksemburg karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Lüksemburg maçında ilk 11'de yer alan ve cezalı duruma düşen Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Çağlar Söyüncü, Enes Ünal, Orkun Kökçü ile Uğurcan Çakır ve Halil Dervişoğlu'nun yerine ilk 11'de Altay Bayındır, Ozan Kabak, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun'a şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

KADROYA SONRADAN DAHİL EDİLEN 4 OYUNCU YEDEKLER ARASINDA

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Teknik direktör Stefan Kuntz'un, A Milli Takım aday kadrosuna Lüksemburg karşılaşmasından sonra davet ettiği 4 oyuncuyu yedekler arasında tuttu.

Cenk Özkaçar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok Milli takımın yedek kulübesinde yer aldı.

Bu 4 oyuncunun yanı sıra yedek kulübesinde forma şansı bekleyen diğer isimler ise Uğurcan Çakır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz, Onur Bulut ve Serdar Gürler oldu.

FAROE ADALARI-TÜRKİYE MAÇINDAN FOTOĞRAFLAR

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