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  4. Olay maç sonrası TFF'nin talimatnamesi ortaya çıktı! İşte İstanbulspor'un alacağı ceza...

Olay maç sonrası TFF'nin talimatnamesi ortaya çıktı! İşte İstanbulspor'un alacağı ceza...

19.12.2023 22:30 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor Yönetimi, Trabzonspor karşısında takımı sahadan çekti. Bu kararın ardından İstanbulspor, Trabzonspor maçında hükmen mağlubiyet ve puan silme cezası alabilir.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor’un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti.

İŞTE İSTANBULSPOR'UN ALACAĞI CEZA

"Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır."

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