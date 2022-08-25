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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

25.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlattı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Gaziantep Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Batmaz, Yeşilsu Parkı'nda yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının kurulduğu günden itibaren milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirdiğini belirtti.

Bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini ifade eden Batmaz, şunları aktardı:

"İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir."

Batmaz, basın açıklamasının ardından Gülşen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

- Adıyaman

Adıyaman Adliyesi önünde toplanan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'i kınayarak suç duyurusunda bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Adıyaman Şube Başkan Vekili Mehmet Ateş, burada yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini belirtti.

Gülşen'in konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunmasının toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk ettiğini aktaran Ateş, "Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz." dedi.

- Malatya

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ise Soykan Meydanı'nda toplanan grup adına yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının eğitim hayatına zenginlik kattığını söyledi.

İmam hatip okullarının milli birlik ve beraberliği önceleyen toplumsal sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına katkıları olan eğitim kurumları olduğunu aktaran Taşkesen, "İmam hatip okullarında yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır. İmam hatip okulları, öğrencisi, öğretmeni ve müfredatıyla bu ülkenin milli eğitim sisteminin bir parçasıdır. " diye konuştu.

Açıklamanın ardından Taşkesen ve beraberindekiler, adliyeye giderek şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Kilis

Kilis İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (KİM-DER) Başkanı Abdülmecit Çolak ise Kilis Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, imam hatiplerin milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirdiğini söyledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri basın açıklaması yaparak şarkıcı Gülşen hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

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