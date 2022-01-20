Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları yeni yaşına girdi! Gözlerden uzak büyüyorlar

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın ikizleri Toprak ve Maya gözlerden uzak yetiştiriliyor. Saylak ünlü oyuncu ile boşandıktan sonra menajer Gözde Yılmaz’la geçtiğimiz yıl evlenmişti. Onur Saylak'ın bu evliliğinden ise Deniz Ali adında bir oğlu bulunuyor. Saylak Deniz Ali ve ikiz kızlarının beraber çekilmiş siyah beyaz bir pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Onur Saylak, üç çocuğunun yer aldığı kareye, "E daha ne olsun” notunu yazdı.

Ezgi Mola, Burcu Biricik, Birce Akalay, Arzum Onan, Kalben, Özge Özberk, Demet Evgar ve Ece Yörenç gibi birçok ünlü isim, fotoğrafı beğenip yorum yaptı.

Tuba Büyüküstün katıldığı bir programda gözlerden uzak büyüttüğü kızları için "Çocukları için annesinin ne yaptığı çok önemli. Kızlarım Maya ve Toprak benimle gurur duyuyor. Bazen oturup yaptığım işleri seyrediyorlar. Kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili, diğeri benim gibi. ‘Neden kimse mektup yazmıyor?’ diye ağlayan bir kızım var" demişti.