MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları yeni yaşına girdi! Gözlerden uzak büyüyorlar

Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün’ün ikiz kızları yeni yaşına girdi! Gözlerden uzak büyüyorlar

20.01.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün ne kadar ünlü olursa olsun kızlarını gözlerden uzak büyütüyor. Onur Saylak son olarak 2017 yılında boşandığı Tuba Büyüküstün’le olan evliliğinden dünyaya gelen Maya ve Toprak’ın yeni yaşını sosyal medyada kutladı.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın ikizleri Toprak ve Maya gözlerden uzak yetiştiriliyor. Saylak ünlü oyuncu ile boşandıktan sonra menajer Gözde Yılmaz’la geçtiğimiz yıl evlenmişti. Onur Saylak'ın bu evliliğinden ise Deniz Ali adında bir oğlu bulunuyor. Saylak Deniz Ali ve ikiz kızlarının beraber çekilmiş siyah beyaz bir pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Onur Saylak, üç çocuğunun yer aldığı kareye, "E daha ne olsun” notunu yazdı.

640xauto

Ezgi Mola, Burcu Biricik, Birce Akalay, Arzum Onan, Kalben, Özge Özberk, Demet Evgar ve Ece Yörenç gibi birçok ünlü isim, fotoğrafı beğenip yorum yaptı.

61e8224386b247238c76e275

Tuba Büyüküstün katıldığı bir programda gözlerden uzak büyüttüğü kızları için "Çocukları için annesinin ne yaptığı çok önemli. Kızlarım Maya ve Toprak benimle gurur duyuyor. Bazen oturup yaptığım işleri seyrediyorlar. Kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili, diğeri benim gibi. ‘Neden kimse mektup yazmıyor?’ diye ağlayan bir kızım var" demişti.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Onur Saylak Tuba Büyüküstün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

Kabine sonrası kritik sözler! 'Davet ediyoruz'

Kabine sonrası kritik sözler! 'Davet ediyoruz'

İran, Türkiye'ye doğal gaz arzını durdurdu! Gerekçesi...

İran, Türkiye'ye doğal gaz arzını durdurdu! Gerekçesi...

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Memur ve emekliye ek zam teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı

Motorinden sonra bir zam da benzine!

Motorinden sonra bir zam da benzine!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

İlişki itirafı! Ahu Tuğba yayına bağlanıp...

İlişki itirafı! Ahu Tuğba yayına bağlanıp...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Bikinili poza yorum yağdı! "Ne güzel zayıfladınız?"

Bikinili poza yorum yağdı! "Ne güzel zayıfladınız?"

Gerçek aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları dikkat çekti

Gerçek aşkı bakın kim çıktı! Bikinili pozları dikkat çekti

İbrahim Erkal vasiyetinde onu istemiş! "Karısı söylemiş bunu..."

İbrahim Erkal vasiyetinde onu istemiş! "Karısı söylemiş bunu..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.