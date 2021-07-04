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Operasyon 41 konusu nedir ve hangi kanalda? Operasyon 41 sunucusu ve yarışmacıları kimdir?

04.07.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam 20.00'da başlayan "Operasyon 41" yarışması hakkında seyirciler araştırma yapıyor. "Operasyon 41 konusu nedir ve hangi kanalda?" , "Operasyon 41 sunucusu ve yarışmacıları kimdir?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Fragmanıyla dikkat çeken yarışma programı hakkında detaylar haberimizde...

Yeni yarışma programı "Operasyon 41" bu akşam seyircilerle buluşacak. Yeni yarışmanın, Survivor'a rakip olacağı söyleniyor. İlgi çekici fragmanıyla dikkatleri üzerine toplayan Operasyon 41 hakkında araştırma yapılıyor. Peki Operasyon 41 konusu nedir ve hangi kanalda? Operasyon 41 sunucusu ve yarışmacıları kimdir? İşte ayrıntılar...

Operasyon 41 konusu nedir?

Ekranların yeni yarışma programı Operasyon 41'in sunuculuğunu, eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu üstlenecek. Operasyon 41 bu akşam Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşacak.
10'ar kişiden oluşan iki timin kıyasıya rekabeti Kanal D ekranlarında olacak. Kendi alanlarında başarılı isimlerden oluşan bu timler zorlu doğa şartlarına uyum sağlamaya çalışacak ve askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekanlarda olacak.
Yarışmacılar görev oyunları, liderlik, teçhizat ve erzak oyunlarını kazanmak için mücadele edecek. Bu mücadelenin sonunda yarışmacılar, "Seçilmiş Savaşcılar Timi"ne girecek.
Şampiyon olmaya hak kazanan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmacılar, "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenmiş timlere karşı mücadele içerisinde olacak.
Programda kullanılan silahlardaki biyoplastik mermilerin doğaya zarar vermeyen malzemelerden üretildiği ve belli süre sonra kaybolduğu duyuruldu.
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