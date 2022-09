Ordu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlarda

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu, Giresun ve Trabzon'da avlanan balıklar tezgahlarda sergilenmeye başlandı.

Ordu'da tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, farklı türlerde balıkla kıyıya döndü.

Altınordu ilçesindeki tezgahlarda istavrit, mezgit, barbun, tirsi ve palamut satışa sunuldu.

İlçede 25 senedir balıkçılık yapan Ferhat Dönek, AA muhabirine, sezonun umdukları gibi başlamadığını belirterek, "Bunun nedenlerinden biri havanın sıcak olması. Deniz suyu sıcaklığı nedeniyle palamut beklenildiği gibi değil ama havaların serinlemesiyle beraber bol miktarda palamut bekliyoruz. Daha sonra hamsi ve çinekop olur." dedi.

Denizden bol miktarda istavrit çıktığını ifade eden Dönek, "Tezgahlarda mezgit, barbun ve tirsi var. Ayrıca levrek, çupra, alabalık, somon kültür balığı. Mezgit ve barbunun kilosu 100 lira. İstavrit 50, tirsi de 35 liraya satılıyor. Bol miktarda çıkarsa balık fiyatları düşebilir." diye konuştu.

Balıkçı Cemil Türkmen de vatandaşın balıktan beklentisinin ilk günden her tarafın dolup taşması olduğunu dile getirdi.

Tezgahlarda bol olan balık çeşidinin, dün gecenin mahsulü istavrit olduğunu belirten Türkmen, "Vatandaş palamut bekliyordu ama deniz suyunun sıcaklığından o tek tük oldu. Yeterince piyasaya çıkmadı. Onun için havaların soğumasını biraz daha bekleyeceğiz." dedi.

- Giresun

Giresun'da da balıkçılar av yasağının sona erdiği ilk gece istavrit avladı.

Gece teknelerle denize açılan balıkçılar, özellikle palamutta umduğunu bulamadı. Balıkçılar, sabah saatlerinde avladıkları istavritle kıyıya döndü.

Bulancak ilçesinde balıkçılık yapan Murat Önal, av yasağının kalkmasıyla birlikte yöre balıkçısının yeniden denize açıldığını söyledi.

İlk gece palamut avcılığı yapılamadığını belirten Önal, teknelerin barınaklara az da olsa ağlara takılan istavritle dönüldüğünü ifade etti.

Önal, ilerleyen süreçte avcılığın artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Giresun'da tezgahlarda istavritin kilogramı 35 liradan satışa sunuluyor.

- Trabzon

Trabzon'da da yeni av sezonunun ürünleri tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde Karadeniz açıklarında istavrit ve palamut avladı.

Kıyıya çıkarıldıktan sonra kasalara yerleştirilen ve Trabzon Balık Hali'ne getirilen balıklar kısa sürede tükendi.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran istavrit hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

İstavritin kilogramı 50, palamudun tanesi ise 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, tezgahlara bir çoğu az miktarda olsa da 12-13 çeşit balık geldiğini, 4-5 gün sonra çeşidin ve miktarın artacağına inandığını söyledi. Örseloğlu, şunları kaydetti:

"Palamudun bu sene bol olacağına inanıyorum. Şu an denizde çeşitlilik görünüyor ama ilerde ne olacağını Allah bilir. Göstergeler şu an balığın bol olduğunu gösteriyor. Biz de bekliyoruz. Balık bol olur, vatandaş bol bol tüketir, biz de bol bol satarız. Belki İstanbul ve Sinop tarafında hamsi olabilir ama bizim bu taraflar için daha erken. Dokuzuncu ay hamsinin zamanı değil. Hamsinin 11'inci ayı görmesi lazım ki portföye girsin. Şu an palamudun sezonu. Biz de palamudu bekliyoruz, inşallah palamut bize gülecek."

Süleyman Çakır da istavrit, barbun, çupra ve levrek sattıklarını, bu sezon bol miktarda istavrit satacaklarını ifade etti.

Balık satın alan Barış Esmeray ise Kars'tan Trabzon'a gezmeye geldiklerini belirterek, "Duyduk ki sezon açılmış, biz de balık almaya geldik. İstavrit ve levrek aldım. En çok hamsi tüketiyoruz ama hamsi yoktu." dedi.

Bekir Özcan da hamsi için geldiğini ancak istavrit aldığını dile getirdi. Özcan, balık fiyatlarının pahalı görünmesine rağmen günün şartlarına göre normal olduğunu söyledi.