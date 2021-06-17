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Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu

17.06.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi'nde bir binanın 4. katında Hüseyin D'ye ait dairede yangın çıktı.

Çatıya da sıçrayan yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu

Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu

Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu

Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu

Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu

Ordu'da bir daire ve çatıda çıkan yangın hasara neden oldu
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yangın Ordu

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Acar Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Altınordu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Hastaneler Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Hekimoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Naz Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Sanayi Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Altinordu
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