YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

18.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazileri, ev ve iş yerleri zarar gördü.

Kentte gece yaşanan şiddetli yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde etkili oldu.

Fatsa ilçesine bağlı Ilıcalar Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altına kaldı. Bir çiftlikte suyla dolan ahırdaki 10 büyükbaş, çalışan tarafından kurtarıldı.

Şiddetli yağış sonucu Altınordu ilçesindeki bazı evlerin bodrum katlarıyla iş yerlerinde de su baskını oluştu.

İş yeri ve ev sahipleri, belediye ekiplerinin desteğiyle suyu tahliye etmeye çalıştı.

Perşembe ilçesinde ise bazı noktalarda heyelan meydana geldi.

Kentte yağış nedeniyle bazı ırmakların debisinin de yükseldiği gözlemlendi.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji'nin Ordu için aşırı yağış uyarısı verdiği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Ordu'da şiddetli yağış su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yağmur Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:05
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:05
Yatsı
21:49
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Dizilere konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu karteli yakalandı

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.