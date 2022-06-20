Ordu'da trafik kazasında yaralanan avukat 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Çufadar için Ordu Adliyesi önünde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

- Avukat Murat Çufadar için Ordu Adliyesi önünde tören düzenlendi

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