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Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

29.08.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Adana'da 2013'te 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklara dikkati çekmek için bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda Van'a ulaştı.

Çocuklar için 19 gün önce Adana'da "Her pedal bir umut olsun" sloganıyla bisiklet turunu başlatan Yücel, AA muhabirine, kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla 10 Ağustos'ta Adana'dan pedal çevirmeye başladığını söyledi.

Şehirleri gezerek insanlara kök hücre ve organ bağışının önemini anlattığını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Hastanelerde çaresizce lösemi hastası çocuklarımız, kendilerinin hayatını kurtaracak donörleri bekliyor. İnsanlar kök hücre bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Çocuklarımız, hayatlarını kurtaracak insanları beklerken her gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor. Ben buna kayıtsız kalamadım. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Adana'dan bisikletime binerek illeri geziyorum. Bu yılki rotamda 41 il, 6 bin kilometre var. Van'a ulaştım. Van'daki gönüllü gruplar ile bir araya geleceğim. Onlara kök hücre bağışını anlatacağım."

Başka anne ve babaların kendisi gibi evlat acısı yaşamasını istemediğini dile getiren Yücel, "9 yıl önce beynindeki tümör sebebiyle oğlumu kaybettim. Ameliyat oldu ancak yaşam mücadelesini kaybetti. Utku'nun organlarını bağışladık. Başka çocuklara hayat verdi. Ben de yaklaşık bir buçuk yıl önce bir hastaya karaciğerimi verdim. " dedi.

İnsanları kök hücre bağışı konusunda duyarlı olmaya davet eden Yücel, "Kızılay kan alma noktalarına giderek yalnızca 3 tüp kan örneği vermekle ilk adımı atacaklardır. Ülkemizde Kızılay bu işi en iyi şeklide yürütüyor Sağlık Bakanlığımızla birlikte. Yapılan analizlerde eşleşme çıkması durumunda yine kan alma yöntemi ile nakil bekleyen hasta bir çocuğun hayatını kurtaracaklardır. Van'ın ardından yoluma devam edeceğim. Bundan sonraki durağım Ağrı olacak." diye konuştu.

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

Organ ve kök hücre bekleyen çocuklar için kilometrelerce pedal çevirdi

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lösemi Van bisiklet kan bağışı bağış kemal yücel

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