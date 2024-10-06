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Orta sahadan yaptığı asistle olay oldu! Gabriel Sara adrese teslim paslarına devam ediyor... 'Pas değil, konum attı'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.10.2024 19:47
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Sahasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray rakibi karşısında 28. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçerken yeni transferlerden Gabriel Sara'nın pası sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleye yoğun bir baskı ile başlarken güzel oyununu 28. dakikada attığı golle süsledi.

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Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

SARA'NIN ASİSTİ OLAY OLDU

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Galatasaray rakibi karşısında Yunus Akgün'ün şık aşırtma golüyle öne geçerken golden çok yeni transferlerden Gabriel Sara'nın mükemmel asisti gündem oldu.

SON 5 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

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Geldiği ilk günlerde eleştirilse de zamanla kalitesini gösteren Sara, çıktığı 10 maçta 2 gol 2 asist ile katkısını sunarken bu maçta da orta sahadan yaptığı adrese teslim pas ile taraftarın gönlünü bir kez daha kazandı.

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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sara Süper Lig Yunus Akgün son dakika galatasaray gol
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