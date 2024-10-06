Orta sahadan yaptığı asistle olay oldu! Gabriel Sara adrese teslim paslarına devam ediyor... 'Pas değil, konum attı'

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleye yoğun bir baskı ile başlarken güzel oyununu 28. dakikada attığı golle süsledi.

SARA'NIN ASİSTİ OLAY OLDU

Galatasaray rakibi karşısında Yunus Akgün'ün şık aşırtma golüyle öne geçerken golden çok yeni transferlerden Gabriel Sara'nın mükemmel asisti gündem oldu.

SON 5 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

Geldiği ilk günlerde eleştirilse de zamanla kalitesini gösteren Sara, çıktığı 10 maçta 2 gol 2 asist ile katkısını sunarken bu maçta da orta sahadan yaptığı adrese teslim pas ile taraftarın gönlünü bir kez daha kazandı.

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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