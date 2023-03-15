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Ortalığı karıştıran iddia, taraftar çıldırmış durumda! 'Fenerbahçe Zaniolo için masaya oturdu' Bin pişman...

15.03.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de rekabet yalnızca saha içerisinde değil saha dışarısında hız kesmeden devam ederken, Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo performansıyla alkış toplarken, İtalyan yıldız için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılırken, Fenerbahçe yönetimi bin pişman oldu. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, ezeli rakipler yalnızca saha içinde değil saha dışında da rekabetlerini sürdürüyor. Ligin iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de birçok kez karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna katarak büyük ses getirdiği Nicolo Zaniolo için hiç bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

'ALİ KOÇ, ROMA BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ' 

'ALİ KOÇ, ROMA BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ' 

İddiaya göre; Gelişiyle büyük ses getiren ve çıktığı iki hazırlık maçının yanında ilk Süper Lig maçında da fileleri havalandırmayı başaran Nicolo Zaniolo,'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin oluşmasının ardından ilk olarak Fenerbahçe'nin devreye girdiği, Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç'un Roma Başkanı ile görüştüğü belirtildi.

BAKİ ROMA'YA GİDİP GÖRÜŞTÜ 

BAKİ ROMA'YA GİDİP GÖRÜŞTÜ 

Ardından Koç tarafından görevlendirilen Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat transfer süreci Kanarya'nın lehine ilerlemedi. Oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp olan Galatasaray'ın Zaniolo ile ilgili planlı ve kararlı davrandığı, İtalyan yıldızın da Aslan'a transfer için olumlu şekilde dönüş yaptığı ifade edildi.

YILLIK 2 MİLYON 750 BİN EURO...

YILLIK 2 MİLYON 750 BİN EURO...

Galatasaray, Nicolo Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro bedeli 5 eşit taksitte ödeyecek. Zaniolo yarım sezon için 900 bin euro kazanacak. Yıllık 2 milyon 750 bin euro gelir elde edecek olan ve Kasımpaşa maçında ilk golünü atan yıldız futbolcu, Sarı- Kırmızılı taraftarların gözdesi durumunda.

ZANİOLO'YA MİLLİ DAVET... 

ZANİOLO'YA MİLLİ DAVET... 

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı. İtalya'yı çalıştıran ve futbolcuya Cimbom'a transfer olması yönünde tavsiye veren Roberto Mancini, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere ve Malta ile oynanacak maçların aday kadrosuna Zaniolo'yu da almayı planlıyor. Mancini, Zaniolo'yu ilk kez milli takıma alan teknik direktör olarak biliniyor.

AVRUPA DEVLERİNİN 1 NUMARASI 

AVRUPA DEVLERİNİN 1 NUMARASI 

Performansıyla Galatasaray taraftarlarını coşturan Zaniolo, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yanı sıra Serie A devleri Milan ve Inter gibi kulüplerin transfer listesinde yer alıyor. Cimbom, futbolcudan 35 milyon euro kazanmayı hedefliyor.

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