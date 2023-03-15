Ortalığı karıştıran iddia, taraftar çıldırmış durumda! 'Fenerbahçe Zaniolo için masaya oturdu' Bin pişman...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, ezeli rakipler yalnızca saha içinde değil saha dışında da rekabetlerini sürdürüyor. Ligin iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de birçok kez karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna katarak büyük ses getirdiği Nicolo Zaniolo için hiç bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.
İddiaya göre; Gelişiyle büyük ses getiren ve çıktığı iki hazırlık maçının yanında ilk Süper Lig maçında da fileleri havalandırmayı başaran Nicolo Zaniolo,'nun Türkiye'ye gelme ihtimalinin oluşmasının ardından ilk olarak Fenerbahçe'nin devreye girdiği, Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç'un Roma Başkanı ile görüştüğü belirtildi.
Ardından Koç tarafından görevlendirilen Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Fakat transfer süreci Kanarya'nın lehine ilerlemedi. Oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp olan Galatasaray'ın Zaniolo ile ilgili planlı ve kararlı davrandığı, İtalyan yıldızın da Aslan'a transfer için olumlu şekilde dönüş yaptığı ifade edildi.
Galatasaray, Nicolo Zaniolo için Roma'ya 15 milyon euro bedeli 5 eşit taksitte ödeyecek. Zaniolo yarım sezon için 900 bin euro kazanacak. Yıllık 2 milyon 750 bin euro gelir elde edecek olan ve Kasımpaşa maçında ilk golünü atan yıldız futbolcu, Sarı- Kırmızılı taraftarların gözdesi durumunda.
Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı. İtalya'yı çalıştıran ve futbolcuya Cimbom'a transfer olması yönünde tavsiye veren Roberto Mancini, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere ve Malta ile oynanacak maçların aday kadrosuna Zaniolo'yu da almayı planlıyor. Mancini, Zaniolo'yu ilk kez milli takıma alan teknik direktör olarak biliniyor.
Performansıyla Galatasaray taraftarlarını coşturan Zaniolo, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yanı sıra Serie A devleri Milan ve Inter gibi kulüplerin transfer listesinde yer alıyor. Cimbom, futbolcudan 35 milyon euro kazanmayı hedefliyor.