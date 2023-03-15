Ortalığı karıştıran iddia, taraftar çıldırmış durumda! 'Fenerbahçe Zaniolo için masaya oturdu' Bin pişman...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, ezeli rakipler yalnızca saha içinde değil saha dışında da rekabetlerini sürdürüyor. Ligin iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de birçok kez karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın ara transfer döneminde Serie A ekibi Roma'dan kadrosuna katarak büyük ses getirdiği Nicolo Zaniolo için hiç bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.