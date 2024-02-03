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Oryantal Didem'in 'İnci Taneleri' yorumu gündem oldu! "Kendimi gördüm..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 18:16 | Son Güncelleme:
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İnci Taneleri dizisinde yer alan pavyon dansı sahnesi sosyal medyada çok konuşuluyor. Diziyle ilgili bir yorumda oryantal Didem'den geldi. Ünlü oryantal Hazar Ergüçlü'de kendini gördüğünü ifade etti.

"İnci Taneleri" dizisi günlerdir pavyon dansı sahneleri ile gündemde. Dizideki sahnelere eleştiri yapan da vardı. Diziyi beğenen de...

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"İNCİ TANELERİ" AÇIKLAMASI ÇOK KONUŞULDU

'İnci Taneleri' dizisindeki pavyon dansı sosyal medyayı salladı. Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dizideki başarılı performansı sık sık gündeme geliyor.

İlk bölümde çok beğenilen dansın ikinci bölümünde ise ünlü oyuncunun canlandırdığı Dilber karakteri, bu kez "Ben Yola Gelmem" şarkısıyla sahnede yer aldı.

Yeni dansıyla bir kez daha gündeme oturmayı başardı. Oryantal Didem'den 'İnci Taneleri' dizisiyle ilgili açıklama geldi.

2.sayfa'nın haberine göre; Didem, Hazar Ergüçlü'de direk kendimi gördüm. Herkesin bu kadar abartı tepki göstermesini anlayamadım" ifadelerini kullandı.

BKM imzalı Yılmaz Erdoğan’ın "İnci Taneleri” dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü dilber ele
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