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Osimhen'den 100 milyon Euro ve Fenerbahçe açıklaması geldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.10.2024 11:08
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Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. İstanbul'da çok mutlu olduğunu ifade eden Osimhen, "İstanbul inanılmaz tabii ki de. Çok büyük bir şehirmiş ben bunu bilmiyordum. En önemlisi Galatasaray taraftarları bu şehri harika kılıyor. Benim, ailem ve arkadaşlarım için harika bir şehir burası, çok mutluyum. İstanbul dünyadaki en güzel şehirlerden bir tanesi." dedi.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın 100 milyon Euro'luk golcüsü Osimhen, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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"GALATASARAY İLE İLGİLİ NELER BİLİYORDUN?"

"GALATASARAY İLE İLGİLİ NELER BİLİYORDUN?"

"Küçüklümden beri takip ettiğim bir sürü oyuncu vardı. Drogba bunlardan bir tanesi. Onyekuru ve Etebo'da daha önce burada oynamıştı. Atmosferin iyi olduğunu biliyordum. Aslında internetten de görmüştüm ama gerçekte gördüğüm çok daha ihtişamlı, burada gördüğüm şey harikaydı. Galatasaray'ın oyuncusu olduğum ve burada oynadığım için söylemiyorum ama objektif olarak baktığımda da taraftarlar burayı inanılmaz kılıyor. Bunu hep söyledim ve söylemeye de devam edeceğim, taraftarlar çok tutkulu ve burası çok büyük bir aile."

"GEÇEN SEZON GALATASARAY'I İZLEDİM"

"GEÇEN SEZON GALATASARAY'I İZLEDİM"

"Geçen sezon Galatasaray'ın birkaç maçını izlemiştim. Onyekuru zamanında da izlediklerim vardı. Onun dışında onun da yer aldığı şampiyonluk kutlamalarını izlemiştim. Harika bir atmosfer olduğunu biliyordum. Geçen sezon da Mertens'ten dolayı izlemiştim. O çok sevdiğimi bir insan."

"ONLARIN DESTEĞİNİ GÖRÜNCE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

"ONLARIN DESTEĞİNİ GÖRÜNCE ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

"İlk maçımda çok heyecanlandım. Isınmak için sahaya ilk adımımı attığımda bütün taraftarlar ismimi bağırmaya başladı ve alkışladı. Bu durum beni evimde hissettirdi. Onlarla birlikte olduğumuzu aynı tarafta olduğumuzu hissetmek çok güzeldi. Onların desteğini görünce çok iyi hissediyorum."

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"Bence Fenerbahçe ve Galatasaray en sert derbilerden bir tanesi. Maçın öncesinde gördüğümüz şeyler normal değildi. İnanılmaz yüksek seviyede bir tutku vardı. Bunun futbolun ötesinde olduğunu düşündüm. Maç öncesi iyimserdim. Oraya kaybetme olasılığımız olduğunu veya berabere kalmanın yeteceğini düşünerek gitmedim. Üç puan için oradaydık. Hoca da zaten odaklanmamız gerektiğini ve önemli bir şey olduğunu bize söyledi."

YUNUS AKGÜN SÖZLERİ

YUNUS AKGÜN SÖZLERİ

"Yunus Akgün harika bir oyuncu. Ben aslında onun Leicester'da oynadığını bilmiyordum. Ona sordum sen orada mı oynadın diye 'evet' dedi. Fenerbahçe'ye karşı da çok iyiydi. İnanılmaz ötesi bir oyuncu. Takım arkadaşım olduğu için de inanılmaz mutluyum."

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galatasaray Victor Osimhen Osimhen
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