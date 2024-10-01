Osimhen'den 100 milyon Euro ve Fenerbahçe açıklaması geldi!

"GALATASARAY İLE İLGİLİ NELER BİLİYORDUN?"

"Küçüklümden beri takip ettiğim bir sürü oyuncu vardı. Drogba bunlardan bir tanesi. Onyekuru ve Etebo'da daha önce burada oynamıştı. Atmosferin iyi olduğunu biliyordum. Aslında internetten de görmüştüm ama gerçekte gördüğüm çok daha ihtişamlı, burada gördüğüm şey harikaydı. Galatasaray'ın oyuncusu olduğum ve burada oynadığım için söylemiyorum ama objektif olarak baktığımda da taraftarlar burayı inanılmaz kılıyor. Bunu hep söyledim ve söylemeye de devam edeceğim, taraftarlar çok tutkulu ve burası çok büyük bir aile."