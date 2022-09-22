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Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

22.09.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye-Adana kara yolunda bulunan geri dönüşüm tesisinin depolama alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Osmaniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Osmaniye geri dönüşüm

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