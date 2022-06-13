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Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

13.06.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sağanağın ardından ev ve iş yerlerini su bastı, bazı yollar ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ni su bastı. Bazı araçların mahsur kalması nedeniyle alt geçit trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Sağanak sonrası ana cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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