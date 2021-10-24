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Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

24.10.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

​​​​​​​Düldül Dağı mevkisinde bulunan ormanlık alanda 22 Ekim'de çıkan orman yangınına ekipler müdahalesini sürdürdü.

Ekipler, sarp arazi nedeniyle karadan 2 kilometrelik hortum çekerek yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter de destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
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