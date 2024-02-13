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ÖSYM sınavlarında yapay zeka dönemi! Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren haberi Başkan Ersoy duyurdu... Soruları yapay zeka üretecek

13.02.2024 09:56 | Son Güncelleme:
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ÖSYM'den sınav soruları ve değerlendirilmesiyile ilgili yeni bir karar geldi. Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni ilgilendiren kararı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy duyurdu. Bundan sonraki dönemlerde yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, "Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak" diye konuştu.

Sınav sorularında yapay zeka dönemi başlıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenşeri ilgilendiren kararı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy duyurdu. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada, sınav sisteminde yapay zeka kullanımını aktifleştireceklerini belirtti. ÖSYM Başkanı sınav sorularının bundan sonra yapay zeka tarafından hazırlanacağını söyledi. Açıklama sonrası eğitim camiasında 'Yapay zeka soruları nasıl olacak? Yapay zeka hangi soruları hazırlayacak?' soruları gündeme gelirken, detayların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Günün Önemli Manşetleri

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Ersoy, ÖSYM Başkanlığınca bu yıl yapılacak sınav uygulamaları ve yeni projelerin değerlendirildiği Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı sunumda, uygulamada olan sınavlara ve hazırlık aşamasında olan projelere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, çalışmaların temelini adayların oluşturduğuna işaret ederek, en verimli ölçmeyi sağlamak, yerleştirmeyi yapmak ve adaylara en uygun koşulları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda, merkez çalışanları ve koordinatörlüklerde görevli personel ile bir araya geldiklerini, merkezdeki çalışmaları ve yeni projeleri kendilerine detaylıca aktardıklarını ifade eden Ersoy, uyguladıkları sınavlarda sahanın durumunu en iyi bilen koordinatörlerden aldıkları bildirimler ve raporlar doğrultusunda ihtiyaçları daha sağlıklı ve verimli şekilde belirleme imkanı bulduklarını anlattı.

"SINAV SORULARINI YAPAY ZEKA HAZIRLAYACAK"

"SINAV SORULARINI YAPAY ZEKA HAZIRLAYACAK"

Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız."

DİJİTAL TABANLI SINAV SAYISI ARTIYOR

DİJİTAL TABANLI SINAV SAYISI ARTIYOR

Bayram Ali Ersoy, elektronik sınav (e-sınav) olarak gerçekleştirdikleri yabancı dil sınavlarına iki yeni sınav daha eklediklerini ve STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı dijital ortamda gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Ersoy, dijital sınavlara ilişkin, "İlerleyen süreçte dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz yeni sınavlarımız da olacak. Kağıt tabanlı sınavlardan dijital tabanlı uygulamalara geçiş noktasında çalışmalarımız devam edecek. Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav yapay zeka
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