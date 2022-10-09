Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

İSTANBUL (AA) - Otizmli çocuğu olan bazı aileler, Bakırköy'de bir araya gelerek, 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in Büyükçekmece'deki engelli bakım merkezinde şüpheli ölümüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Özgürlük Meydanı'nda otizmli çocuklarıyla birlikte toplanan aileler, yakalarına Eres'in fotoğrafını takarak, "Bakım evleri denetlensin" yazılı döviz taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Bahattin Demir, Eres'in insanlık dışı uygulamayla ölmesinin aileleri derinden sarstığını söyledi.

Amaçlarının Eres gibi bakımevlerinde şiddete maruz bırakılan çocukların yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek olduğunu belirten Demir, "Şüphesiz, bizler hayatta olduğumuz sürece çocuklarımıza sahip çıkacağız. Lakin, 'Ben ölürsem evladım ne olacak' kaygısının giderilmesi de bir anneye karşı sosyal devlet anlayışının gereğidir. Bakımevlerinde yaşanan ve yaşanabilecek tüm vahşetlerin önüne geçilmesi için devletin bütün denetim mekanizmaları her daim teyakkuzda olmalıdır." diye konuştu.

Demir'in ardından konuşan Mehmet Eres'in halası Emel Şen ise yeğeninin ölümüne ilişkin otopsi raporunun hala hazırlanmadığını öne sürerek, söz konusu bakım merkezinin kapatılmamasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından slogan atarak Fahri Korutürk Caddesi'ne yürüyen grup daha sonra dağıldı.

- Olay

İstanbul Büyükçekmece'deki engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022'de bakımevinde vefat etmişti. Hastane ve polis evrakına "doğal ölüm" olarak geçen olayla ilgili Eres ailesinin başvurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.