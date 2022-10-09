YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

09.10.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

İSTANBUL (AA) - Otizmli çocuğu olan bazı aileler, Bakırköy'de bir araya gelerek, 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in Büyükçekmece'deki engelli bakım merkezinde şüpheli ölümüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Özgürlük Meydanı'nda otizmli çocuklarıyla birlikte toplanan aileler, yakalarına Eres'in fotoğrafını takarak, "Bakım evleri denetlensin" yazılı döviz taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Bahattin Demir, Eres'in insanlık dışı uygulamayla ölmesinin aileleri derinden sarstığını söyledi.

Amaçlarının Eres gibi bakımevlerinde şiddete maruz bırakılan çocukların yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek olduğunu belirten Demir, "Şüphesiz, bizler hayatta olduğumuz sürece çocuklarımıza sahip çıkacağız. Lakin, 'Ben ölürsem evladım ne olacak' kaygısının giderilmesi de bir anneye karşı sosyal devlet anlayışının gereğidir. Bakımevlerinde yaşanan ve yaşanabilecek tüm vahşetlerin önüne geçilmesi için devletin bütün denetim mekanizmaları her daim teyakkuzda olmalıdır." diye konuştu.

Demir'in ardından konuşan Mehmet Eres'in halası Emel Şen ise yeğeninin ölümüne ilişkin otopsi raporunun hala hazırlanmadığını öne sürerek, söz konusu bakım merkezinin kapatılmamasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından slogan atarak Fahri Korutürk Caddesi'ne yürüyen grup daha sonra dağıldı.

- Olay

İstanbul Büyükçekmece'deki engelli bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres, 24 Temmuz 2022'de bakımevinde vefat etmişti. Hastane ve polis evrakına "doğal ölüm" olarak geçen olayla ilgili Eres ailesinin başvurusu üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili idari soruşturma başlatmıştı.

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

Otizmli bireylerin aileleri İstanbul'da bakımevinde ölen gençle ilgili basın açıklaması yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
otizm basın açıklaması

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
12:57
İkindi
16:07
Akşam
18:41
Yatsı
20:00
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.