Oyuncular isyan etti oyun durdu! Alanyaspor ile Ankaragücü adeta su savaşı yaptı, saha tarlaya döndü

Süper Lig'de yaşanan yumruklu saldırı olayı sonrası ligin 16. haftası ertelenirken erteleme karşılaşmasında Alanyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Yoğun yağmur yağışı altında oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona ererken, özellikle maçın ikinci yarısında zemin oldukça ağırlaştı.

OYUNCULARDANDA TEPKİ

Anastasios Chatzigiovanis hakeme bu şartlarda devam edip etmesinin doğru olmadığını söyledi. Karşılaşmada dakikalar 75'i gösterirken, diğer oyuncuların da hakeme isyanı sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu maçı durdurdu ve topun sekip sekmediğini kontrol etmesi sonrası teknik direktör Fatih Tekke ve Emre Belözoğlu'na da taleplerini sordu.

İki teknik adam da maçın devam etmesini isterken, ikinci yarısı adeta su savaşı şeklinde geçen maç oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.

İŞTE MAÇTAN ENSTANTANELER

*(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)



