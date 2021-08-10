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  4. Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri dışında bir de oğlu varmış! Görenler şaştı kaldı

Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri dışında bir de oğlu varmış! Görenler şaştı kaldı

10.08.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar'ın oyuncularından Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri dışında bir oğlu daha olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü oyuncu oğlunu paylaşınca dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti.

Sosyal medyada hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.

Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var!

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Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını "Boynuz kulağı geçermiş. 1.86 boy" notu ile Instagram'da paylaştı. Ozan Çobanoğlu'nun boyu ise 1.78.

Ünlü oyuncunun oğlunu görenler fotoğrafa beğeni yağdırdı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Anahtar Kelimeler:
Ozan Çobanoğlu
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