Ozan Çobanoğlu'nun ikizleri dışında bir de oğlu varmış! Görenler şaştı kaldı

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile nikah masasına oturmuş, geçtiğimiz yıl da çiftin ikiz çocukları Mert ve Tibet dünyaya gelmişti.

Sosyal medyada hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan çiftten Ozan Çobanoğlu, ikizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez yaşadı.

Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden Doruk adında bir oğlu daha var!

Ozan Çobanoğlu, oğlu ile fotoğrafını "Boynuz kulağı geçermiş. 1.86 boy" notu ile Instagram'da paylaştı. Ozan Çobanoğlu'nun boyu ise 1.78.

Ünlü oyuncunun oğlunu görenler fotoğrafa beğeni yağdırdı.