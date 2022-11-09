Ozan Tufan'ın bu hamlesi Acun Ilıcalı'yı şaşkına çevirdi! Galatasaray'ı reddetti, o hocaya mesaj attı

Fenerbahçe'de forma giymesinin ardından, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere ekiplerinden Hull City'e 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'de bu sezon çıktığı 17 maçta, 3 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ancak oyuncunun Sarı-Kırmızılı ekibe olumsuz yanıt verdiği iddia edilirken, bu kez bambaşka bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ı reddetmesinde Beşiktaş'ın başına Şenol Güneş'in geçmesi ve Tufan'ın Siyah-Beyazlı ekipte forma giymek istemesi olduğu yönünde iddialar da öne sürülürken, adı Beşiktaş ile anılan yıldız oyuncudan dikkat çeken bir hamle geldi.
Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle, Ozan Tufan'dan Şenol Güneş'e 'hayırlı olsun hocam' mesajı geldiği, başkan Acun Ilıcalı'nın da yaşanan bu durum sonrası oldukça şaşkın olduğu da bir başka iddia.
Ozan Tufan'ın bu mesajı özellikle sosyal medyada 'Beşiktaş'a gelecek' şeklinde yorumlanırken, konuyla alakalı henüz atılmış somut bir adım yok.