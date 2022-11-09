Ozan Tufan'ın bu hamlesi Acun Ilıcalı'yı şaşkına çevirdi! Galatasaray'ı reddetti, o hocaya mesaj attı

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'de bu sezon çıktığı 17 maçta, 3 gole imza atan 27 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ancak oyuncunun Sarı-Kırmızılı ekibe olumsuz yanıt verdiği iddia edilirken, bu kez bambaşka bir gelişme yaşandı.