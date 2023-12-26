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ÖZEL | 2001'den sonra bir ilk! Fatih Terim resmen geri döndü! Yunanistan deviyle anlaştı 'Atina'ya uçuyorum'

26.12.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim yeşil sahalara geri döndü. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim Yunanistan ekibiyle anlaştı. Mynet'in ulaştığı bilgiye göre iki taraf arasında anlaşma sağlandı. Terim'den ilk açıklama da geldi.

Özel... Türk futbolunun en deneyimli teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı. Sarı kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçecek. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor!

SON DAKİKA: FATİH TERİM GERİ DÖNDÜ! YUNANİSTAN SÜRPRİZİ...

Fatih Terim'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Daha önce İtalyan ekipleri Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, Türkiye milli takımının başında da önemli başarılara imza atmıştı.


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SÖZLEŞME İÇİN YUNANİSTAN'A GİDİYOR

SÖZLEŞME İÇİN YUNANİSTAN'A GİDİYOR

Fatih Terim bu hafta resmi tören ve sözleşme için Yunanistan'a gidecek.

Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, bir UEFA Kupası kazanan Fatih Terim, teknik adamlık kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

ERGİN ATAMAN DA BASKETBOLUN BAŞINDA

ERGİN ATAMAN DA BASKETBOLUN BAŞINDA

Panathinaikos'un basketbol takımının başında da bir Türk var! Deneyimli koç Ergin Ataman, bu sezon başından beri Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapıyor.

2001'DEN SONRA BİR İLK

2001'DEN SONRA BİR İLK

Fatih Terim, 2001 yılında sona eren Milan macerasının ardından ilk kez yurt dışında bir ligde teknik direktörlük yapacak

"DÜN ANLAŞTIK"

"DÜN ANLAŞTIK"

Konuyla alakalı gazeteci Ertuğrul Özkök'e de konuşan Fatih Terim'in "Evet, doğrudur. Panathinaikos ile anlaştım. Dün anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi. 

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