YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu

21.04.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan etkinliğinde aileleriyle birlikte şarkılar söyleyip, gönüllerince eğlendi.

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan etkinliğinde aileleriyle birlikte şarkılar söyleyip, gönüllerince eğlendi. Etkinliğin ardından çocuklar ve aileleri Eskişehir-Ankara kara yolunda oluşturulan hatıra ormanına giderek sedir ve çam fidanları dikti.
Yunusemre Kampüsü'nde bulunan Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, motor yetersizliği, gelişim geriliği, gecikmiş konuşması olan çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, çocuklar ve aileleri katıldı. Şarkılar eşliğinde dans eden çocuklar gönüllerince eğlenerek pasta kesti.
‘BİRER FİDANLARI OLACAK'
Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Engelliler Araştırma Enstitüsü’nün Türkiye’nin ilk ve tek enstitüsü olduğunu belirterek, “25 yılı aşkın bir süredir Anadolu Üniversitesi'ne, bölgeye ve ülkeye hizmet veriyor. 25 yılı aşkın süredir her yıl 23 Nisan’ı hizmet verdiğimiz çocuklar ve aileleri ile kutlamaktayız. Bugün de 23 Nisan etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Etkinlik kapsamında ‘senin de dikili bir ağacın olsun' kampanyası dahilinde fidan dikeceğiz. Çocuklarımızın adına birer fidanları olacak ve her yıl da bu fidanları sulamaya gideceğiz. Bu fidanlar gibi kendileri de büyüyüp yaşama katkı sunmaya çalışacaklar. Burada 150 öğrenciye ve ailesine hizmet vermekteyiz. Buraya gelemeyen, ülke içinde ve ülke dışında olan ailelere de çevrimiçi hizmet veriyoruz. Hedef kitlemiz down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, motor yetersizliği olan veya gelişim geriliği, gecikmiş konuşması olan 0-6 yaş grubu çocuklar ve aileleri. Erken müdahale bizim için hedef noktası” dedi.
'ÇOCUKLAR VE FİDANLAR BİRBİRLERİNE BENZERLER'
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul ise, özel öğrencilerle bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, “Burası inanılmaz güzel bir mekan. Anadolu Üniversitesi adına çok gurur duydum. Cıvıl cıvıl her yer. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocuklar ve fidanlar birbirlerine benzerler. Emek vermek, büyütmek, sulamak gerekiyor. Burada da inanılmaz bir emek ve inanılmaz bir mutluluk var” dedi.
Enstitü binasında yapılan etkinliğin ardından çocuklar ve aileleri Eskişehir-Ankara kara yolunda oluşturulan hatıra ormanına giderek sedir ve çam fidanları dikti. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Bölge - Eskişehir -

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eskişehir Namaz Vakitleri 21 Nisan Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
06:05
Öğle
13:02
İkindi
16:46
Akşam
19:48
Yatsı
21:14
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

İki penisle doğmuştu! Tedavisi için alınan karar şoke etti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.