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Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

11.09.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Kastamonu Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olanlar için Valiliğin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları destek verdi.

Gıda ve temizlik ürünleri yüklü 2 tır, AFAD İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle yola çıktı.

Vali Avni Çakır, gazetecilere, Pakistan'ın büyük bir felaket yaşadığını, dost ve kardeş ülke Pakistan'a ve halkına yaşamış oldukları büyük sel felaketten dolayı yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde İçişleri Bakanlığımız koordinesinde toplanan yardım kampanyasında ilimizden toplanan yarımları AFAD başkanlığına ulaştırmak üzere buradayız." dedi.

Muson yağmurlarından bölgenin etkilendiğini aktaran Çakır, "Ülkenin üçte birinden fazlası sular altında kaldı. 1400'e yakın Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti, 600 binden fazla ev bu afattan etkilendi. Tarihlerinde görmedikleri bir afatla karşı karşıya kaldılar. Bize de düşen en zor günümüzde her zaman ilk önce koşan Pakistan halkının yanına herkesten önce koşmamız gerekiyordu. Son bir yılda biz de çeşitli sellerde destek gördük. Bu destekler sayesinde birçok vatandaşımız yaralarını sardı ve ayağa kalktı. Bu yardımların bölge için ne demek olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Gönderilen yardım kolileri hakkında bilgi veren Çakır, şunları kaydetti:

"2150 gıda kolisi ve 450 hijyen kolisini yarın Pakistan'a hareket edecek olan iyilik trenine yetiştirmek üzere bugün Kastamonu'dan uğurluyoruz. 19 ilçe ve merkezimizde düzenlediğimiz kampanya ile 4 gün gibi kısa bir sürede koliler hazırlandı. İlerleyen süreçte daha fazla ihtiyaç duyulursa bunu daha geniş kitlelere yayacağız. Şimdilik bizden talep edilenin iki katı gıda kolisini hazırladık. Bir yandan da 1500'e yakın gıda kolisi hazırlanmaya devam ediyor. Onları da bir hafta içerisinde Ankara'ya sevk edeceğiz. Pakistan halkına Kastamonu'dan, kardeşlerinden selam sevgi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

Çakır, gıda kolilerinin hazırlanmasında katkısı olan kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından 2 tır Ankara'ya uğurlandı.

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Kastamonu'dan 2 yardım tırı gönderildi

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sel Kastamonu Pakistan yardım

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