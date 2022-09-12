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Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

12.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Uşak Valiliği koordinesinde hazırlanan yardımları taşıyan tır ve kamyon, Pakistan'daki selden etkilenenlere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Sel felaketinden mağdur olanlar için Uşak Valiliğinin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesince destek verildi.

Gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu koliler, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde birer tır ve kamyona yüklendi.

Daha sonra araçlar, sel bölgesine uğurlandı.

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

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Pakistan Uşak Valiliği temizlik gıda yardım

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