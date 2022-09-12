Sel felaketinden mağdur olanlar için Uşak Valiliğinin düzenlediği yardım kampanyasına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesince destek verildi.

Pakistan'daki selzedeler için Uşak'tan iki araçla yardım gönderildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz