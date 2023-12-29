Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim'den Galatasaray sorusuna beklenmedik cevap! ''Başka takımlar hakkında...''

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı. Attığı imzanın ardından Yunanistan'da ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan Fatih Terim, uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

GALATASARAY SORUSUNA BEKLENMEDİK CEVAP

Bir muhabirin, Galatasaray'ın son durumu hakkında ne düşündüğünü sormasının ardından Fatih Terim araya girdi ve "Ben artık Panathinaikos'un teknik direktörüyüm. Başka takımlar hakkında soruya cevap vermeyeceğim." açıklamasında bulundu.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR ŞAŞIRDI

Neredeyse tüm kariyeri Galatasaray ile geçen ve taraftarlarla büyük aidiyet duygusu yaşayan Fatih Terim'in yaptığı bu profesyonelce açıklama sarı-kırmızılı taraftarları üzdü. Bazı taraftarlar ise Fatih Terim'in bu cevabını mantıklı ve yerinde buldu.

