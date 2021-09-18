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Pancarlı kısır nasıl yapılır? Pacarlı kısır malzemeleri neler?

18.09.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pancarlı kısır hem görüntüsü hem de tarifi ile bildiğimiz kısırdan biraz daha farklıdır. 2 su bardağı ince bulgur, yarım su bardağı pancar turşusu suyu ve 100 gr kırmızı pancar turşusu pancarlı kısır yapmak için gerekli olan malzemelerin arasında yer alıyor. İşte pancarlı kısır tarifi...

Vitamin deposu olan pancarlı kısırı yapmak için öncelikle ince buldur derin kasyee alınmalı ardından üzerine sıcak su eklenmeli ve streç ile kapatılmalı. 2 su bardağı ince bulgur, 1,5 su bardağı sıcak su, 100 gr kırmızı pancar turşusu pancarlı kısır yapmak için gerekli olan malzemelerden. İşte pancarlı kısır tarifi...

PANCARLI KISIR MALZEMELERİ

* 2 su bardağı ince bulgur * 1,5 su bardağı sıcak su * 1,5 yemek kaşığı salça (biber domates karışık) * 2 yemek kaşığı nar ekşisi * Tuz * 1 adet yeşilbiber * Maydanoz * Yarım su bardağı pancar turşusu suyu * 100 gr kırmızı pancar turşusu * Yarım çay bardağı sıvıyağ * 1 adet orta boy kuru soğan

PANCARLI KISIR NASIL YAPILIR?

PANCARLI KISIR NASIL YAPILIR?
Öncelikle ince bulguru kaseye alın. Üstüne sıcak su ilave edin ve bir streç ile kapatın. Bulgurların şişmesini 15 dakika kadar bekleyin.
Ardından soğanı küp küp doğrayın. Soğan ve zeytinyağını soteleyin. Soğanlar pembeleşinceye kadar bekleyin ve sonrasında salça ilave edip kavurun. Soğuması için ocaktan alın ve bekletin.
Pancar turşularını blendıra alıp püre haline getirin. Pancar turşusu suyu ve kavurduğunuz salçalı soğanı bulgurlara ekleyip karıştırın.
Sonrasında yeşilbiber ve maydanozları ince ince kıyın. İsteğe göre tuz ve nar ekşisini kısıra ekleyin ve iyice karıştırın. Biraz dinlendirdikten ve tadını çektikten sonra servis edin. Afiyet olsun...
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