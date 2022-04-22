Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Pandemi arası sona eren Rio Karnavalı büyük bir coşkuyla başladı

Pandemi arası sona eren Rio Karnavalı büyük bir coşkuyla başladı

22.04.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında iki yıldır gerçekleştirilmeyen Rio Karnavalı büyük bir coşkuyla başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı geçit töreninde samba okulundan öğrenciler hünerlerini sergiledi ve birbirinden çarpıcı kıyafetler görsel şölen oluşturdu.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen Rio Karnavalı Covid-19 nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı.

İŞTE 2022 RİO KARNAVALINDAN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

Brezilya samba okullarının dansçıları ve müzisyenleri, seyircilerin coşkulu tezahüratlarıyla beraber başkent Rio de Janeiro’da bulunan Sambadrome geçit alanında açılış töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı Rio Karnavalı’nın 30 Nisan’a kadar süreceği belirtildi.
Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes, "Dünyadaki en büyük gösterinin geri döndüğünü gururla duyuruyorum" dedi. (İHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi tanıyamıyorlar

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

Cinsel istismarda bulunmuştu! Öyle bir şey yaptı ki...

Erotik pozları fark edilince işinden oldu! “Alay ettiler ama...”

Erotik pozları fark edilince işinden oldu! “Alay ettiler ama...”

Dedektiflere taş çıkarttı! Teyzesinin katiliyle flört ederek...

Dedektiflere taş çıkarttı! Teyzesinin katiliyle flört ederek...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Putin’in sevgilisi aylar sonra görüntülendi! Değişimi şaşırttı

Putin’in sevgilisi aylar sonra görüntülendi! Değişimi şaşırttı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.